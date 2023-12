Beyoncé dedica mensagem de Feliz Natal especialmente ao Brasil

Beyoncé apareceu de surpresa no Brasil, em Salvador, na Bahia, onde participou da festa que marca a pré-estreia de seu filme no país

É do Brasil! Beyoncé vem se mostrando cada vez mais fã do Brasil nos últimos dias, depois de aparecer de surpresa em Salvador para a festa de pré-estreia de seu filme, "Renaissance: A Film by Beyoncé", em Salvador, na Bahia. A cantora dedicou nesta segunda-feira, 25, uma mensagem natalina especialmente para os fãs brasileiros.

A cantora dedicou um espaço de seu site oficial para desejar Feliz Natal especialmente aos Brasileiros. "Merry Christmas, Brazil!", diz o texto, que está "escondido" entre novas fotos da cantora durante sua passagem pelo país.

A BEYONCÉ DESEJOU FELIZ NATAL SÓ PRO BRASIL 🇧🇷❤️😭 pic.twitter.com/hU4m4upZJW — Beyoncé Access (@beyonceaccess) December 25, 2023

Nas novas fotos, a cantora aparece enrolada na bandeira brasileira. Também há fotos em que ela posa em frente à bandeira do estado da Bahia, dentro de seu jato e ao lado do marido, o rapper Jay-Z. A cantora também postou uma série de imagens de cenários cotidianos do Brasil (desde a foto de uma comunidade e outra de um carrinho de mercado cheio de água de coco).

As fotos também focam em construções antigas se desgastando e uma pessoa passando em frente a outra que está em situação de rua. Também estão lá fotos de fãs, do momento em que Beyoncé subiu ao palco da festa em Salvador.

BEYONCÉ COM A BANDEIRA DA BAHIA, PORQUE A BAHIA É O POLO PRETO DO BRASIL... ❤️ pic.twitter.com/05N28x6xRV — Beyoncé Brasil (@beyoncebrasil) December 25, 2023

a beyoncé é tão safada q conseguiu turistar por salvador EM PLENA LUZ DO DIA sem absolutamente ninguém flagrar ela ou alguém da equipe dela pq não fazíamos ideia se ela ainda estava ou não em solo brasileiro pic.twitter.com/urzV0hJuvJ — Bia 🪩 (@beasaintx_) December 25, 2023

Saiba quanto custou o look que Beyoncé usou ao desembarcar no Brasil

A artista compartilhou fotos do look que usou ao sair de seu jatinho no Brasil, e recebeu diversos elogios. Saiba quanto custou. A cantora norte-americana escolheu uma marca brasileira para desembarcar no país. Vestindo três peças da marca PatBO, da estilista mineira Patrícia Bonaldi, Beyoncé desembolsou cerca de R$ 17 mil para compor o look.

A artista vestiu um casaco bordado, que custa R$ 9.998 no site da marca brasileira; um top bordado, de R$ 2.998; e uma calça, que pode ser comprada por R$ 3.998. O look completo soma R$ 16.994 e está disponível no site da loja para compra.