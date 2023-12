Saiba quanto custou o look que Beyoncé usou ao desembarcar no Brasil

Após passagem surpresa pelo Brasil, a cantora Beyoncé voltou a ser assunto após Ludmilla compartilhar um clique ao seu lado

Beyoncé (42) surpreendeu os fãs brasileiros na última quinta-feira, 21, ao desembarcar em Salvador, na Bahia, para divulgar seu documentário Renaissance: A Film by Beyoncé, em uma festa exclusiva para fãs. A artista compartilhou fotos do look que usou ao sair de seu jatinho no Brasil, e recebeu diversos elogios. Saiba quanto custou.

A cantora norte-americana escolheu uma marca brasileira para desembarcar no país. Vestindo três peças da marca PatBO, da estilista mineira Patrícia Bonaldi, Beyoncé desembolsou cerca de R$ 17 mil para compor o look .

A artista vestiu um casaco bordado, que custa R$ 9.998 no site da marca brasileira; um top bordado, de R$ 2.998; e uma calça, que pode ser comprada por R$ 3.998. O look completo soma R$ 16.994 e está disponível no site da loja para compra.

A estilista brasileira compartilhou uma foto de Beyoncé usando as roupas de sua marca em seu perfil do Instagram, nesta sexta-feira, 22. "Ela desembarcou de PatBO! Acho que esse ano meu coração não aguenta mais", escreveu ela, na legenda da publicação.

Na página oficial da grife, fãs e internautas celebraram a escolha da artista internacional. "Orgulho de ter uma brasileira vestindo a Bey", escreveu uma. "Orgulho de você", disse outra. "Parabéns, marcas brasileiras no topo!", escreveu ainda mais um.

Já neste sábado, 23, Beyoncé voltou a ser assunto no Brasil após a cantora Ludmilla (28) compartilhar uma foto ao lado da artista. Fã assumida da cantora, a musicista brasileira contou sobre a emoção de tê-la encontrado. "Nunca desistam dos seus sonhos, eu te amo infinito. Beyonce você mudou minha vida, obrigada por existir."

CONFIRA FOTO DE BEYONCÉ VESTINDO ROUPAS DA MARCA BRASILEIRA: