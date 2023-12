Beyoncé ainda está no Brasil? Segurança da cantora levanta suspeitas e intriga fãs

Beyoncé apareceu de surpresa no Brasil na última quinta-feira, 21; ela veio para o lançamento de seu documentário Renaissance: A Film by Beyoncé

Beyoncé desembarcou de surpresa em Salvador, na Bahia, na noite da última quinta-feira, 21. A presença da cantora no Brasil foi para a comemoração ao lançamento de seu documentário Renaissance: A Film by Beyoncé no país. Ela fez uma rápida aparição no palco do evento que reuniu cerca de 3 mil pessoas. Alguns fãs especulam se ela de fato foi embora, já que seu segurança pessoal publicou um story no estado.

Logo após deixar o evento, Beyoncé publicou uma foto em seu perfil no Instagram dentro de seu jatinho, dando a entender que estava deixando Salvador. No entanto, a publicação de James Plaza, o segurança, levantou suspeitas. Além disso, até o momento, ela ainda está com o pino de localização escrito "Salvador, Bahia, Brazil" na sua bio da rede social.

O cabeleireiro da artista, Neal Farinah, também usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 22, para declarar seu amor pelo Brasil e anunciar que voltará em breve, deixando os fãs com ainda mais expectativas pelo retorno de Beyoncé.

Leia também: Beyoncé no Brasil: Cantora esteve no país pela última vez há 10 anos

A VINDA DE BEYONCÉ PARA O BRASIL

Salvador é a cidade com a maior população negra longe do continente africano e é conhecida também por ser uma fábrica de novos artistas da música e por mesclar muito bem ações que Beyoncé tem defendido nos últimos anos: ancestralidade e a luta contra o racismo. Com uma cultura única e exaltada por todo o mundo, ela foi escolhida para receber a festa Club Renaissance.

O evento, o qual a CARAS Brasil esteve presente, surgiu como uma forma da cantora agradecer o carinho dos fãs que a acompanharam em diversos shows espalhados pelos Estados Unidos e Europa. Entretanto, depois de muitos pedidos para apresentar a turnê no Brasil, ela não conseguiu.

Em seu breve discurso em Salvador, Beyoncé deixou claro que está ciente do desejo dos fãs e que precisava presenteá-los com algo significativo. "Era muito importante para mim estar aqui na Bahia. Renaissance é sobre liberdade, beleza e alegria. Tudo que vocês brasileiros representam. Estou muito feliz de estar aqui e ver o rosto de vocês", disse ela.