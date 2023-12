Por que Beyoncé foi para Salvador? Entenda o que fez a artista escolher a cidade baiana

A cidade de Salvador foi escolhida por Beyoncé para mais uma edição da super exclusiva festa Club Renaissance

Em meio a boatos e muitos memes, a cantora Beyoncé desembarcou completamente de surpresa na cidade de Salvador, na Bahia, na noite desta quinta-feira, 21, deixando muita gente sem entender o que de fato aconteceu. A presença da artista em solo brasileiro surgiu em comemoração ao lançamento de seu documentário Renaissance: A Film by Beyoncé no Brasil.

No entanto, muito além da celebração da estreia do filme, o qual mostra registros e bastidores da turnê que a artista fez ao longo de todo este ano, a chegada de Beyoncé em Salvador representa diversas questões.

Cidade com a maior população negra longe do continente africano, Salvador é conhecida também por ser um celeiro de novos artistas da música. Com uma cultura única e exaltada por todo o mundo, ela foi escolhida para receber a exclusivíssima festa Club Renaissance, evento cheio de representatividade que aconteceu em poucos lugares do mundo.

A festa, a qual a CARAS Brasil esteve presente, surgiu como uma forma da cantora agradecer o carinho dos fãs que a acompanharam em diversos shows espalhados pelos Estados Unidos e Europa. No entanto, depois de muitos pedidos para apresentar a turnê no Brasil, ela não conseguiu.

Em seu breve discurso em Salvador, ela deixou claro que está ciente do desejo dos fãs e que precisava presenteá-los com algo significativo. “Era muito importante para mim estar aqui na Bahia. Renaissance é sobre liberdade, beleza e alegria. Tudo que vocês brasileiros representam. Estou muito feliz de estar aqui e ver o rosto de vocês”, disse a cantora.

Conforme o colunista Lucas Pasin, do portal Uol, Beyoncé contratou uma empresa baiana exclusivamente para preparar o evento. Eles tiveram exatamente três dias e fizeram uma verdadeira força tarefa para entregar tudo perfeito para a cantora mais aclamada do mundo.

Nos bastidores do evento, a artista teve uma equipe majoritariamente composta por mulheres negras dispostas a entregar um evento pensado nos mínimos detalhes. Foram cerca de 520 pessoas trabalhando para que os fãs tivessem a melhor experiência possível.

CEO da IDW Entretenimento, Potyra Lavor contou que preparou uma operação super sigilosa para possibilitar uma mobilização de 30 mil fãs. No entanto, a festa acabou atraindo apenas 3 mil pessoas. "O local foi divulgado para todos 4 horas antes, e nós fizemos questão de 'pecar' pelo excesso, estando preparados todo o tempo para atender uma grande mobilização", afirmou.

Vale destacar que a última vez que Beyoncé esteve em Salvador foi em 2010. Na ocasião, ela realizou um show no mesmo palco que Ivete Sangolo havia se apresentado minutos antes. E pelo jeito, a artista lembra bem do público baiano.

"Não há ninguém como vocês. A primeira e única, Bahia. Quero que vocês aproveitem o resto da noite. Estou muito feliz de ver vocês", disse ela, em meio a aplausos e muitos gritos dos fãs impressionados com sua surpesa.

TV Globo leva ao ar o discurso de Beyoncé em Salvador no Brasil em sua programação 🫶🏾🇧🇷 pic.twitter.com/yyyl1eXqCr — BCharts (@bchartsnet) December 22, 2023