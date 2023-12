Tia Má celebra vinda de Beyoncé para o Brasil: 'Força da mulher preta'

Em entrevista à CARAS Brasil, première de divulgação do filme da Renaissance Tour, Tia Má falou sobre o que a cantora representa em sua vida

Maíra Azevedo (42), a Tia Má, esteve presente na festa Club Renaissance, em Salvador, na Bahia, durante a premiére de Renaissance: A Film by Beyoncé. Em entrevista à CARAS Brasil, ela celebrou a vinda de Beyoncé (42) para o Brasil e ressaltou que a cantora é um símbolo de poder. "Força da mulher preta".

"Eu comecei a me arrepiar, a ter taquicardia, porque é um momento muito especial para mim. Não é só uma cantora, Beyoncé para mim é um símbolo de poder, ela representa a força da mulher preta que ao chegar no topo, ao invés de esquecer de onde ela veio, muito pelo contrário, ela voltou para trazer mais dos seus para falar da sua história. Ela faz isso muito bem com Lemonade que dá uma resposta para muita gente, onde ainda dá briga que foi quando muita gente descobriu que ela é preta, mas ela nunca esqueceu", declarou Tia Má.

"Saber que isso está acontecendo aqui em Salvador, na cidade mais negra fora do continente africano, para mim é mais uma vez Beyoncé selando um acordo de paz e provando cada vez mais que ela não tem dúvida alguma da sua negritude, ela sabe que é uma mulher preta e celebra isso fazendo esse evento aqui em Salvador", completou.

Sobre a preparação para o evento, Tia Má disse: "Eu não tive tempo de me produzir! Até brinquei, assim como Beyoncé, eu também sou mãe e mães não têm esse tempo todo para fazer grandes produções. Como foi um evento super secreto, a gente não sabia o local, o horário, tive que sair me virando porque sai escondido de casa , mas eu vim preparada com todo o meu amor [...] Assim como ela eu também acredito que nós mulheres estamos no comando do mundo!".