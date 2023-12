Thaynara OG sobre ir ao evento de Beyoncé de última hora: 'Só apareci'

Em entrevista à CARAS Brasil, Thaynara OG celebrou a festa Club Renaissance em Salvador, na Bahia, e comentou presença de Beyoncé no Brasil

Thaynara OG (31) foi uma das celebridades que esteve presente na festa Club Renaissance, em Salvador, na Bahia, durante a premiére de Renaissance: A Film by Beyoncé. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revelou que decidiu de última hora ir ao evento exclusivo para os fãs da artista.

"Decidi ontem que eu vinha, peguei passagem, hotel, o look e só apareci aqui", contou. A conversa aconteceu antes de Beyoncé chegar ao Centro de Convenções de Salvador e surpreender os fãs. "80% do meu coração sente que a Beyoncé vai aparecer, mas independente já estou muito feliz."

A influenciadora ainda exaltou a escolha da artista trazer a premiére oficial para a cidade de Salvador, no Nordeste. A festa já aconteceu em diversas outras cidades do mundo, e em algumas ocasiões contou com a presença de celebridades como Kendrick Lamar, Tyler, The Creator e Jay-Z.

"Quando se trata de Beyoncé, ela já faz de tudo. Poder celebrar tudo o que o Renaissance entrega, junto ao Brasil, nessa premiére oficial é muito especial. Estou muito ansiosa para ver o filme, documentário, a participação da Blue Ivy, estou muito feliz de estar aqui", completou ela, que estava vestida de prata para a ocasião.

A artista chegou de surpresa para a festa, após muitas especulações de que viria. "Eu vim porque amo muito vocês", disse Beyoncé, segurando uma bandeira da Bahia. "Era muito importante para mim estar aqui, bem aqui na Bahia. Renaissance é sobre liberdade, beleza, alegria, resiliência. Tudo que vocês são.Obrigada por todo o apoio durante todos esses anos. Vocês são únicos, Bahia. Vocês são número um em meu coração."

CONFIRA FOTO DE THAYNARA OG NA FESTA DE BEYONCÉ, CLUB RENAISSANCE: