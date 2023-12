Beyoncé no Brasil: Cantora esteve no país pela última vez há 10 anos

Beyoncé apareceu de surpresa na première de divulgação do filme da Renaissance Tour, que aconteceu na Bahia, na noite desta quinta-feira, 21

Beyoncé está no Brasil! A cantora apareceu de surpresa na première de divulgação do filme da Renaissance Tour, que aconteceu na Bahia, na noite desta quinta-feira, 21. Algumas horas após pousar no país, ela subiu ao palco do evento com um look todo prateado e demonstrou a sua alegria de reencontrar o público brasileiro, que não via há uma década.

A última vez em que a artista esteve aqui foi exatamente há 10 anos, quando se apresentou no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, em 2013. Além do festival, Beyoncé também se apresentou em Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza e São Paulo. No Rock in Rio, a cantora surpreendeu os fãs ao dançar, no palco, o 'passinho do romano' da música Ah Lek Lek.

Com sua vinda agora, muitos fãs estão em busca das datas dos shows de Beyoncé no Brasil. Existem especulações para uma possível vinda dela ao país em julho de 2024. Entretanto, até o momento, nenhuma data foi confirmada.

Throwback to Beyoncé performing at Rock In Rio pic.twitter.com/uP8jlr1N2g — TheYoncéHub (@yoncecapital) December 21, 2023

BEYONCÉ NO BRASIL

A cantora aterrissou em Salvador, na Bahia, com o seu jatinho no início da noite de quinta-feira, 21, e foi escoltada até o local da festa Club Renaissance. Este é um evento organizado pela equipe da cantora para a première do filme Renaissance: A Film By Beyoncé, que é sobre a turnê da diva internacional.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, a presença dela foi confirmada por pessoas ligadas ao alto escalão da Prefeitura de Salvador. Antes disso, a Guarda Municipal informou que estava fazendo a escolta dela pelas ruas da cidade após vários carros de luxo serem vistos andando em comboio na saída do aeroporto.

Vale lembrar que os rumores da presença de Beyoncé no Brasil tomou fôlego nas redes sociais após a vinda de um jatinho particular ser noticiada. Assim que o jatinho pousou em Salvador, ela compartilhou uma foto da aeronave com o desenho de um cavalo prateado saindo pela porta. Rapidamente, os fãs foram à loucura com a possibilidade dela estar no país. A festa em Salvador reuniu cerca de 3 mil convidados para assistirem ao filme da cantora e a produção prometeu uma surpresa durante a festa.