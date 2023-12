Ludmilla agradece a si mesma ao encontrar Beyoncé: ‘Obrigada'

Em passagem relâmpago de Beyoncé pelo Brasil, Ludmilla realiza o sonho de conversar com a diva e vibra nas redes sociais

A cantora Ludmilla realizou um grande sonho na noite de quinta-feira, 21, ao ter a oportunidade de conversar com a cantora Beyoncé em solo brasileiro. A diva norte-americana fez uma passagem relâmpago pelo Brasil ao participar de um evento do seu filme em Salvador, na Bahia, de surpresa e recebeu a brasileira nos bastidores.

Ludmilla conheceu a sua carreira no funk sendo conhecida como MC Beyoncé em homenagem à estrela da música. Agora, ela fez um agradecimento especial ao seu próprio passado após encontrar a cantora.

No Twitter, a brasileira disse: “MC Beyoncé, sempre foi por você. Obrigada por não ter desistido”. Logo depois, nos stories do Instagram, ela surgiu gritando de alegria e vibrando muito ao entrar em seu jatinho após o encontro.

“Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Obrigada, meu Deus. Gente, nunca desista dos sonhos de vocês, pra Deus nada é impossível e ele é fiel para cumprir tudo o que nos promete, continuem sonhando e correndo atrás”, disse ela, que ainda se declarou para a cantora. “Eu te amo demais. Você é a mais pik* do mundo, amanhã eu venho contar para vocês”, escreveu.

O que Beyoncé veio fazer no Brasil?

A cantora Beyoncé chegou de surpresa ao Brasil na noite de quinta-feira, 21. O seu jatinho particular saiu dos Estados Unidos e foi acompanhado pelos fãs brasileiros até o pouso em Salvador com muita expectativa. A presença dela no país só foi confirmada quando ela subiu ao palco do evento organizado por sua equipe para a festa Clube Renaissance. Este é um evento organizado pela equipe da cantora para a première do filme Renaissance: A Film By Beyoncé, que é sobre a turnê dela.

Assim que o jatinho pousou em Salvador, a cantora compartilhou uma foto da aeronave com o desenho de um cavalo prateado saindo pela porta. Rapidamente, os fãs foram à loucura com a possibilidade dela estar no país. A festa em Salvador reuniu cerca de 3 mil convidados para assistirem ao filme da cantora e a produção prometeu uma surpresa durante a festa.

Porém, a diva pop ficou pouco tempo no Brasil. Logo após sua aparição no evento com um look todo prateado, ela já embarcou de novo em seu jatinho rumo aos EUA.