Beyoncé está no Brasil para evento de seu filme em Salvador, diz jornal

Ela está entre nós! A cantora Beyoncé chegou em Salvador na noite desta quinta-feira, 21, e causou um alvoroço na internet. Saiba mais

A cantora Beyoncé está no Brasil! Na noite desta quinta-feira, 21, os sites G1 Bahia e Folha de S. Paulo confirmaram a presença da diva pop em solo brasileiro após os burburinhos tomarem conta da internet durante todo o dia.

A estrela aterrissou em Salvador, na Bahia, com o seu jatinho no início da noite e foi escoltada até o local da festa Club Renaissance. Este é um evento organizado pela equipe da cantora para a première do filme Renaissance: A Film By Beyoncé, que é sobre a turnê dela.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a presença da diva internacional foi confirmada por pessoas ligadas ao alto escalão da Prefeitura de Salvador. Antes disso, a Guarda Municipal informou que estava fazendo a escolta dela pelas ruas da cidade após vários carros de luxo serem vistos andando em comboio na saída do aeroporto.

Vale lembrar que os rumores da presença de Beyoncé no Brasil tomou fôlego nas redes sociais após a vinda de um jatinho particular ser noticiada. Assim que o jatinho pousou em Salvador, a cantora compartilhou uma foto da aeronave com o desenho de um cavalo prateado saindo pela porta. Rapidamente, os fãs foram à loucura com a possibilidade dela estar no país.

A festa em Salvador reuniu cerca de 3 mil convidados para assistirem ao filme da cantora e a produção prometeu uma surpresa durante a festa.

A fortuna de Beyoncé

Beyoncé é um sucesso mundial e já conquistou 32 Grammy em sua trajetória profissional. Ao longo dos anos, ela acumulou uma fortuna estimada de mais de US$ 450 milhões - cerca de R$ 2,3 bilhões -, informou a revista Forbes em 2022.

A fortuna de Beyoncé é resultado de sua longa carreira na música. Ela começou a fazer sucesso quando integrou o grupo Destiny’s Child, ao lado de Kelly Rowland e Michelle Williams, e chegou a ser considerado um dos grupos mais bem sucedidos da história pela Billboard. A carreira solo dela começou em 2003 e ela é dona de um hit atrás do outro, se tornando o ícone de uma geração.

O álbum mais recente dela é Renaissance, que dá nome a sua atual turnê, que é sucesso de vendas de ingressos nas cidades por onde passa. Alguns dados interessantes também são o quanto ela arrecadou com suas turnês. Na turnê On The Run II, ela e o marido, Jay-Z, e também na turnê Formation World Tour, faturaram US$ 250 milhões - cerca de R$ 5 milhões - por noite.

Além da carreira musical, Beyoncé também é empresária. Ela tem a empresa Parkwood Entertainment, que faz produções para o setor musical e da televisão. Ela também possui a Ivy Park, que produz roupas esportivas. A estrela também tem uma linha de perfumes, que já faturou mais de US$ 400 milhões. Outra fonte de dinheiro de Beyoncé é no cinema como dubladora. Quando dublou O Rei Leão, ela recebeu US$ 25 milhões.