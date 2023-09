Saiba qual é o valor da fortuna da cantora Beyoncé

Beyoncé faz aniversário nesta segunda-feira, 4. Saiba qual é o valor da fortuna da cantora e como ela conseguiu ficar rica!

No dia do aniversário da cantora Beyoncé, que tal saber qual é o valor da fortuna da estrela? A artista é um sucesso mundial e já conquistou 32 Grammy em sua trajetória profissional. Ao longo dos anos, ela acumulou uma fortuna estimada de US$ 450 milhões - cerca de R$ 2,3 bilhões -, informou a revista Forbes em 2022 .

A fortuna de Beyoncé é resultado de sua longa carreira na música. Ela começou a fazer sucesso quando integrou o grupo Destiny’s Child, ao lado de Kelly Rowland e Michelle Williams, e chegou a ser considerado um dos grupos mais bem sucedidos da história pela Billboard. A carreira solo dela começou em 2003 e ela é dona de um hit atrás do outro, se tornando o ícone de uma geração.

O álbum mais recente dela é Renaissance, que dá nome a sua atual turnê, que é sucesso de vendas de ingressos nas cidades por onde passa. Alguns dados interessantes também são o quanto ela arrecadou com suas turnês. Na turnê On The Run II, ela e o marido, Jay-Z, e também na turnê Formation World Tour, faturaram US$ 250 milhões - cerca de R$ 5 milhões - por noite.

Além da carreira musical, Beyoncé também é empresária. Ela tem a empresa Parkwood Entertainment, que faz produções para o setor musical e da televisão. Ela também possui a Ivy Park, que produz roupas esportivas. A estrela também tem uma linha de perfumes, que já faturou mais de US$ 400 milhões. Outra fonte de dinheiro de Beyoncé é no cinema como dubladora. Quando dublou O Rei Leão, ela recebeu US$ 25 milhões.

O que diz o mapa astral de Beyoncé?

A cantora Beyoncé está em festa nesta segunda-feira, 4! Isso porque ela acaba de completar 42 anos de vida e só tem o que comemorar. Que tal saber mais sobre a personalidade da estrela internacional? O mapa astral dela aponta características que os astros apontam sobre a musa.

De acordo com uma análise feita pelo Astrolink para o site Purepeople, Beyoncé é do signo de Virgem, com ascendente em Leão e Lua em escorpião. Os astros dizem que ela é perfeccionista, criteriosa, reservada e exigente em seu trabalho.

O ascendente dela indica que a cantora gosta de ser o centro das atenções e adora um elogio. O signo de Leão na casa de Marte aponta que ela tem a expressão forte e potente. Enquanto isso, a Lua em Escorpião mostra que Beyoncé é emotiva e que ela valoriza sua família.