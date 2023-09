Beyoncé: mapa astral aponta características da personalidade da cantora

Saiba detalhes do que o mapa astral de Beyoncé aponta sobre a cantora, que faz aniversário nesta segunda-feira, 4

A cantora Beyoncé está em festa nesta segunda-feira, 4! Isso porque ela acaba de completar 42 anos de vida e só tem o que comemorar. Que tal saber mais sobre a personalidade da estrela internacional? O mapa astral dela aponta características que os astros apontam sobre a musa.

De acordo com uma análise feita pelo Astrolink para o site Purepeople, Beyoncé é do signo de Virgem, com ascendente em Leão e Lua em escorpião. Os astros dizem que ela é perfeccionista, criteriosa, reservada e exigente em seu trabalho.

O ascendente dela indica que a cantora gosta de ser o centro das atenções e adora um elogio. O signo de Leão na casa de Marte aponta que ela tem a expressão forte e potente. Enquanto isso, a Lua em Escorpião mostra que Beyoncé é emotiva e que ela valoriza sua família.

Relembre a Renaissance World Tour!

A turnê de Beyoncé, que começou em maio, teve diversos momentos marcantes. Entre eles, a presença de vários famosos brasileiros para acompanhar as performances da diva pop. Logo no primeiro show da tour, em Estocolmo, o viúvo e a irmã do ator Paulo Gustavo estavam presentes. Outros brasileiros que marcaram presença nos shows foramIza, Ludmilla e a esposa Brunna Gonçalves, e Sasha Meneghel.

Quem também roubou os holofotes da Ranaissance World Tour foi Blue Ivy, a filha mais velha de Beyoncé. A menina de 11 anos subiu no palco pela primeira vez em Paris e dançou ao lado da mãe. Após isso, Blue participou de mais shows.

Além de um chá revelação e a diva pop irritada com problemas técnicos, a turnê ainda contou com a presença de Madonna e suas filhas em uma de suas datas e Beyoncé ainda mandou um "alô" para Shakira durante um show.