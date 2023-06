Brunna Gonçalves encanta seguidores com fotos no show de Beyoncé: “Como dança”

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves compartilhou com seus seguidores mais fotos com a esposa Ludmilla no show da cantora Beyoncé

Nesta quinta-feira, 1, Brunna Gonçalves (31) surpreendeu seus seguidores no Instagram ao compartilhar novas fotos no show de Beyoncé (41). A dançarina compareceu a dois shows da cantora ao lado da sua esposa Ludmilla (28).

Brunna e Ludmilla compareceram às performances de Beyoncé em Londres da turnê “Renaissance World Tour”. Além de fotos no palco, a ex-BBB ainda apareceu em um vídeo dançando ao lado da amada durante o concerto. Outro momento compartilhado pro Brunna que levou os fãs à loucura foi quando Beyoncé olhou diretamente para a câmera do seu celular.

A participante do BBB 22 ainda compartilhou vídeos de fotos do show, que também contou com a presença da filha mais velha de Beyoncé, Blue Ivy (11), como dançarina. Vale lembrar que esta não foi a primeira vez que Blue subiu aos palcos com a mãe. Em Paris, a menina fez sua estreia como dançarina nos palcos da turnê e recebeu elogios.

“O primeiro dia teve tanta emoção que nem deu pra tirar foto decente do look... mas consegui salvar esses registros! QUE SHOW FOI ESSE BRASIL? Final do mês tem mais. Quem aí amou acompanhar os stories do show?”, escreveu Brunna sobre as performances que compareceu e os planos para ir nos próximos shows da diva pop na legenda da postagem.

Os seguidores de Brunna adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Como é ser a mais linda do Brasil e do mundo”, escreveu uma fã elogiando Brunna. E outro seguidor comentou: “Eita como dançam”.

“Ansiosa para ver os outros”, comentou uma outra fã sobre os próximos shows que Brunna e Ludmilla irão acompanhar. E outro seguidor elogiou: “Princesa”. Uma outra admiradora ainda se declarou para o casal: “Maravilhosas”.

Brasileiros na Renaissance World Tour!

Beyoncé ainda pode não ter anunciado sua vinda ao Brasil com sua turnê do álbum Renaissance, mas os brasileiros já estão comparecendo aos shows da diva pop em diversos países por onde ela está passando.

No início de maio, o médico Thales Bretas (35) e Ju Amaral (42), viúvo e irmã do ator Paulo Gustavo (1978-2021), foram para Estocolmo acompanhar o primeiro show da turnê de Beyoncé. Quem também acompanhou a dupla foi o ator e amigo de Paulo, Marcus Majella (44). Paulo Gustavo era fã assíduo de Beyoncé e sempre fez questão de comparecer ao maior número de show da cantora.