Thales Bretas e irmã de Paulo Gustavo surgem em Estocolmo em memória do ator

O viúvo e a irmã de Paulo Gustavo, Thales Bretas e Ju Amaral fizeram viagem para Estolcolmo por conta de uma das paixões do ator

Nesta terça-feira, 8, Thales Bretas e Ju Amaral, viúvo e irmã de Paulo Gustavo, surgiram em Estocolmo, capital da Suécia com amigos. A presença deles no país europeu se dá por conta de uma paixão que o ator e comediante falecido em 2021 tinha.

Thales e Ju estão no país com o comediante Marcus Majella, que era amigo e contracenava com Paulo Gustavo. Amigos também estão presentes na viagem.

O grupo posou em diversos pontos turísticos da capital da Suécia e se divertiu em restaurantes e pelas ruas da cidade.

O motivo do passeio em grupo é o show da cantora Beyoncé. Nesta próxima quarta-feira, 10, a artista dá início a sua Reinassance Tour na capital sueca.

Beyoncé e sua música eram uma das paixões de Paulo Gustavo, e o ator fazia questão de acompanhar os shows da cantora sempre quando tinha oportunidade.

Reprodução: Instagram

Saudade!

No último dia 4, completaram-se dois anos do falecimento de Paulo Gustavo. Dentre as diversas homenagens, a artista e amiga pessoal de Paulo, Tata Werneck emocionou com sua homenagem.

"Dois anos que a gente entendeu que você era cometa. Tua ausência é forte. Mas tua presença é mais. Eu lembro de você todo dia. Vamos te amar sempre”, escreveu.