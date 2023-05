Tata Werneck presta homenagem para o amigo Paulo Gustavo: ''Lembro de você todo dia''

Humorista e apresentadora Tata Werneck lamenta saudade nos 2 anos sem o amigo Paulo Gustavo, vítima de complicações da covid-19

A apresentadora do Lady NightTata Werneck (39) usou as redes sociais no início da manhã desta quinta-feira, 04, para falar da saudade de um de seus melhores amigos Paulo Gustavo (1978 - 2021).

O humorista faleceu há exatos 2 anos após complicações da covid-19, aos 42 anos. Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou um vídeo reunindo momentos divertidos ao lado do ator, em que aparecem na companhia de Thales Bretas e BrunaMarquezine, e lamentou a falta que ele faz.

"Dois anos que a gente entendeu que você era cometa. Tua ausência é forte. Mas tua presença é mais. Eu lembro de você todo dia. Vamos te amar sempre!", escreveu Tata Werneck ao legendar a publicação.

"A sensação é a mesma de sempre, a energia do Paulo está presente todos os dias. Nunca se apagou", "O único, pra sempre", "Insubstituível. Essa foi uma perda que ninguém acredita até hoje. Inaceitável! Mas ele continua presente, sim", "Faz muita falta. Vira e mexe tô procurando os vídeos dele pra assistir novamente. Que luz, que energia boa. Jamais esqueceremos!", disseram alguns fãs nos comentários.

Confira a homenagem de Tata Werneck para Paulo Gustavo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Discreta, Tata Werneck faz rara aparição com a filha em shopping do Rio

Na tarde da última segunda-feira, 01, Tatá Werneck aproveitou um momento de lazer com a filha, Clara Maria, em um shopping no Rio de Janeiro. Ao lado da herdeira de 3 anos, fruto do relacionamento da humorista com o ator Rafael Vitti (27), elas foram flagradas por um paparazzo que estava no local.

A contratada da Globo esbanjou simpatia ao perceber que estavam sendo alvo das lentes das câmeras durante o passeio com a herdeira no centro comercial. Para a ocasião, Tatá apostou no look básico que nunca falha: blusa branca e calça jeans, enquanto a filha usou um vestido florido.