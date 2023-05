Discreta, Tatá Werneck encanta ao fazer rara aparição com a filha em shopping no Rio

A humorista Tatá Werneck explodiu o fofurômetro ao ser flagrada com Clara Maria durante passeio em shopping no Rio de Janeiro; veja as fotos

Na tarde da última segunda-feira, 01, Tatá Werneck (39) aproveitou um momento de lazer com a filha, Clara Maria, em um shopping no Rio de Janeiro. Ao lado da herdeira de 3 anos, fruto do relacionamento da humorista com o ator Rafael Vitti (27), elas foram flagradas por um paparazzo que estava no local.

A contratada da Globo esbanjou simpatia ao perceber que estavam sendo alvo das lentes das câmeras durante o passeio com a herdeira no centro comercial. Para a ocasião, Tatá apostou no look básico que nunca falha: blusa branca e calça jeans, enquanto a filha usou um vestido fresquinho, completamente florido.

O que também chamou a atenção nas fotos foi o tamanho de Clara, que já está bem crescidinha. Os cliques são um dos poucos registros da pequena, que vive uma vida bastante discreta, a não ser de vez em quando, quando a mamãe coruja decide quebrar o protocolo e encher o feed do Instagram de fofura ao publicar imagens da pequena.

Recentemente, Tatá Werneck, Rafa Vitti, Marcos Veras e Rosanne passearam com os filhos e deixaram os seguidores completamente apaixonados pela fofura do momento.

VEJA A RARÍSSIMA APARIÇÃO DE TATÁ WERNECK COM A FILHA:

Foto: Edson Aipim/ AgNews

Foto: Edson Aipim/ AgNews

Foto: Edson Aipim/ AgNews

Foto: Edson Aipim/ AgNews

Tatá Werneck resgata álbum de fotos com Clara Maria durante viagem à Angra dos Reis

Tatá Werneck derreteu os seguidores de plantão ao abrir o álbum de fotos com diversos registros especiais de sua viagem para o Rio de Janeiro na companhia da herdeira, a pequena Clara Maria. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora do “Lady Night” mostrou que curtiu cada minuto de suas férias ao lado da filha.

"Desafio está lançado: poste 4 fotos que vc queria postar sem motivo e lance um desafio para justificar!", escreveu Tatá na legenda.