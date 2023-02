Tatá Werneck resgata álbum de fotos com Clara Maria durante viagem à Angra dos Reis

Fazendo caras e bocas, a apresentadora Tatá Werneck posou toda poderosa em cliques inéditos

Amor! Na última semana Tatá Werneck (37) aproveitou para abrir o álbum de fotos e dividir com os fãs um compilado de registros especiais de sua viagem com a herdeira, a pequena Clara Maria, de apenas 03 anos de idade, fruto de seu casamento com o ator Rafael Vitti (27).

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora do “Lady Night” mostrou que curtiu cada minuto de suas férias ao lado da filha. Nos cliques, mãe e filha trocaram olhares carinhosos enquanto aproveitavam o calor de Angra dos Reis e encantaram os fãs com tanto amor e dengo.

"Desafio está lançado: poste 4 fotos que vc queria postar sem motivo e lance um desafio para justificar!", escreveu Tatá na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas se derreteram pela beleza da dupla. "Lindas demaaais!", digitou uma. "Presa na primeira foto", elogiou outra. “Socorro! Clara está chegando na sua altura!”, ressaltou uma terceira.

Nas últimas semanas, Tata Werneck encantou seus seguidores ao publicar na web uma foto de infância ao lado do pai.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE TATÁ WERNECK:

Seis anos!

Recentemente, Rafa Vitti e Tatá Werneck celebraram seis anos de relacionamento! Em suas redes sociais, o ator publicou uma foto grudadinho com a amada, acompanhada por uma linda declaração.

“6 anos, 51840 horas, 3110400 minutos , 186624000 segundos: que escolhemos construir o que hoje é realidade. Te amo e amo nossa família”, escreveu o ator, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.