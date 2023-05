Tatá Werneck, Rafa Vitti, Marcos Veras e Rosanne passeiam com os filhos e encantam internet

Casais se encontram na tarde deste domingo, 30, e mostram os filhos crescidos brincando juntos

Neste domingo, 30, o comediante e ator Marcos Veras (42) decidiu encantar os usuários das redes sociais, ao compartilhar registros da tarde que viveu acompanhado de sua mulher, Rosanne Mulholland (40), a atriz e apresentadora Tatá Werneck (39) e o ator Rafael Vitti (27). O que mais chamou a atenção, claro, foram os cliques dos filhos dos casais, Davi e Clara Maria.

Os dois pequenos apareceram sorrindo sentados nas cadeiras de um restaurante, deixando os seguidores de Marcos completamente apaixonados pela fofura do momento. Além disso, todos posaram juntos na parte externa do estabelecimento.

“O futuro já começou”, escreveu o comediante, na legenda da publicação compartilhada em seu perfil oficial no Instagram. Os comentários foram inundados de elogios e seguidores completamente maravilhados com o encontro dos pequenos.

“Ai que lindooooooos!”, exaltou a atriz Ingrid Guimarães. “Que lindos!”, exclamou a comediante Dani Calabresa, que completou a mensagem com diversos emojis de corações vermelhos. “Amizade deles é a coisa mais fofa. Diferente da nossa (aquela que é grossa do nada)”, brincou Tatá. “O Davi vai ser humorista igual o pai”, disse uma outra internauta.

Veja a publicação feita pelo comediante Marcos Veras, mostrando o encontro que teve com Tatá Werneck, Rafael Vitti e a filha deles, Clara Maria, acompanhado da esposa Rosanne Mulholland e o filho do casal, Davi:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Veras (@omarcosveras)



Rafa Vitti se pronuncia sobre rumores de crise com Tatá Werneck: ‘Outra frequência’

Ao participarem do evento de lançamento de Terra e Paixão, próxima novela das nove da TV Globo, Tatá Werneck e Rafael Vitti falaram sobre os rumores de que o casamento dos dois estaria em crise. “Fico bolada quando inventam coisas”, explicou a apresentadora do programa de entrevistas Lady Night. Então, Rafa decidiu falar sobre o possível momento difícil que o casal estaria vivendo, como noticia a imprensa. “Sinceramente, eu nem leio [as notícias sobre crise”, revelou o ator, papai de Clara Maria. “A gente está há sete anos juntos, o que a gente chama de crise? A gente tem uma vida normal de casado. A gente tenta nossa individualidade, estamos aí construindo a nossa relação, diariamente, como um casal normal, como qualquer outro”, completou Rafa Vitti.