Rafa Vitti se pronuncia sobre rumores de crise com Tatá Werneck: ‘Outra frequência’

Ator Rafa Vitti participa de coletiva de imprensa e fala sobre boatos de que casamento com Tatá Werneck estaria em crise

Nesta segunda-feira, 24, o ator Rafa Vitti (27) e a apresentadora Tatá Werneck (39) participaram do evento de lançamento da próxima novela das 21h da TV Globo, Terra e Paixão, e aproveitaram para abrir o coração sobre os rumores que vivem rolando pela internet de que o casamento estaria em crise. A famosa faz parte do elenco da produção e decidiu dar um fim nos burburinhos.

“Fico bolada quando inventam coisas”, explicou a apresentadora do programa de entrevistas Lady Night. Então, Rafa decidiu falar sobre o possível momento difícil que o casal estaria vivendo, como noticia a imprensa. “Sinceramente, eu nem leio [as notícias sobre crise”, revelou o ator, papai de Clara Maria.

“A gente está há sete anos juntos, o que a gente chama de crise? A gente tem uma vida normal de casado. A gente tenta nossa individualidade, estamos aí construindo a nossa relação, diariamente, como um casal normal, como qualquer outro”, completou Rafa Vitti.

Enquanto Tatá está empenhada majoritariamente nas gravações da nova novela da emissora carioca, Rafa está longe das telinhas, desde que encerrou sua participação em Além da Ilusão, em 2022, bastante focado na criação de sua filha com a amada. Em Terra e Paixão, Werneck vive Anely, uma jovem que ganha dinheiro como stripper de sites adultos e esconde tudo de seu namorado, Odilon, que será interpretado por Jonathan Azevedo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)



Tatá Werneck nega crise no casamento novamente: "Propagação mentirosa"

Não é a primeira vez no mês de abril que o casal precisa se pronunciar sobre uma possível crise no casamento. Tatá ficou bastante insatisfeita ao ver um vídeo com notícias falsas sobre o seu relacionamento com Rafa. Nas imagens, falava-se sobre os compromissos que ambos adotaram para superar os problemas. "Amores vocês não viram que desmentiram? Aí vocês ainda fazem vídeo? Sério, eu tenho que fazer o que pra parar essa propagação mentirosa?"

Isso porque o vídeo dizia que os dois haviam combinado de exporem menos a família nas redes, assim como Tatá se abster de comentar nas fotos de Rafa com "possessividade", pois ela teria ciúme das fotos mais sensuais do marido. "E ainda manda um "ciúmes de Tatá" que é a maneira mais machista de responsabilizar mulheres. Foi-se a credibilidade deste site", criticou o veículo de comunicação.