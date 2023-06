Beyoncé faz Chá Revelação durante show na Alemanha: “Quero fazer isso certo”

A cantora Beyoncé atendeu o pedido de uma fã e fez um Chá Revelação durante show na cidade de Cologne, na Alemanha

Nesta quinta-feira, 15, uma situação inusitada aconteceu durante um dos shows de Beyoncé na Alemanha. A cantora estava performando na cidade de Cologne quando leu o cartaz de uma fã pedindo para que ela fizesse o chá revelação de seu futuro bebê.

Ao ver o cartaz, Beyoncé parou o show e comentou: “Então, eu quero fazer isso do jeito certo. Porque desde o começo do show, eu estou vendo esse cartaz que diz: ‘Faça meu Chá Revelação’. Eu quero fazer isso certo”.

“Eu preciso abrir esse envelope?”, perguntou Beyoncé. A cantora que está rodando o mundo com a sua Renaissanace Tour recebeu o envelope que iria dizer o sexo do bebê das mãos de seus dançarinos.

Com muita animação do público presente, a cantora e mãe de três filhos fez suspense ao abrir o envelope e então disse: “Meninas...”. O casal e os fãs foram à loucura com a revelação.

“Parabéns, linda! Deus os abençoe”, ainda disse Beyoncé sorrindo para o casal que irá ter uma filha. A mãe de Blue ainda fez com que todo o estádio na Alemanha celebrasse a novidade: “No três, todo mundo diz ‘Parabéns’”.

E está não é a primeira interação que Beyoncé vem feito com seus fãs durante as performances da Renaissance World Tour. A cantora está notando a presença de diversos brasileiros em seus shows, sejam eles no Reino Unido ou até na Suécia. Logo no primeiro show, que aconteceu em Estocolmo, a diva pop disparou: “Eu vejo que o Brasil está aqui”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beyoncé Access 🇧🇷 (@beyonceaccessbr)

Mãe e filha!

Estas pequenas interações não são as únicas surpresas que Beyoncé tem dado aos seus fãs. Uma pessoa muito especial está compondo o balé de Beyoncé nos shows mais recentes: sua filha Blue.

A menina de 11 anos surpreendeu a todos ao dançar ao lado da mãe no palco pela primeira vez no show de Beyoncé em Paris. Depois disso, a menina não parou mais e marcou presença em diversas performances, inclusive nesta de Cologne na quinta-feira.