Sasha e João Figueiredo posam em clima de romance no show da Beyoncé

Sasha Meneghel se derrete pelo marido, João Figueiredo, durante show em temporada de férias nos Estados Unidos

A estilista Sasha Meneghel e o cantor gospel João Figueiredo estão aproveitando uma temporada de férias nos Estados Unidos para assistir a uma série de shows internacionais. Na noite da última quarta-feira, 16, o casal roubou a cena ao posar no maior clima de romance durante a apresentação da cantora Beyoncé.

Depois de assistirem aos shows de Taylor Swift acompanhados dos amigos Bruna Marquezine e Xolo Maridueño, foi a vez de participarem da aclamada turnê Renaissance, que ainda não tem data marcada no Brasil. Pelos stories do Instagram, a filha da apresentadora Xuxa Meneghel mostrou detalhes do look eleito para a apresentação.

Com uma camiseta oversized estampada com uma foto da cantora, bota de cano alto e um chapéu no estilo cowboy, Sasha mostrou que aproveitou todos os momentos do show na companhia do noivo, inclusive, eles se derreteram um pelo outro durante uma das canções de amor, ao cantarem com olhar de cúmplicidade e gestos carinhosos.

Durante a apresentação, Sasha também mostrou que desfrutou de uma posição privilegiada e assistiu a cantora americana sobrevoar o público bem pertinho dela e do marido. Animada, a estilista não se conteve e gritou muito ao dividir um momento de fã com seus seguidores nas redes sociais.

Sasha Meneghel exibe look para show da Beyoncé - Reprodução/Instragam

Sasha Meneghel e João Figueiredo curtem show da Beyoncé - Reprodução/Instragam

Sasha Meneghel e João Figueiredo curtem show da Beyoncé - Reprodução/Instragam

Vale lembrar que os pombinhos se casaram em uma cerimônia intimista na casa de Xuxa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em maio de 2021.

