Sasha Meneghel celebra boa recepção de "Besouro Azul" pela crítica

Sasha Meneghel, filha de Xuxa, comemorou as boas avaliações do filme "Besouro Azul", estrelado por sua melhor amiga, Bruna Marquezine

O mais novo filme da DC Comics, Besouro Azul, chega aos cinemas nesta quinta-feira, 17. A produção marca a estreia em Hollywood da atriz Bruna Marquezine, que interpreta a personagem Jenny Kord na trama. E os amigos da artista estão vibrando por essa conquista, incluindo sua melhor amiga, Sasha Meneghel.

Nesta quarta-feira, 16, a filha de Xuxa surgiu comemorando mais um triunfo da jornada internacional de Marquezine. Através de seus stories do Instagram, Sasha celebrou a boa recepção do filme pela crítica especializada, o que resultou em uma nota alta para o longa.

Besouro Azul conquistou 88% de nota em sua estreia no site crítico Rotten Tomatoes, indicando que o filme é bom para os especialistas em cinema que já o assistiram. O portal é super importante para indicar a qualidade dos filmes e séries do momento, uma vez que ele conta com a opinião de grandes nomes da crítica de cinema. Com a notícia, Sasha compartilhou um vídeo rápido da revelação da nota e comemorou a surpresa.

O que a crítica internacional está falando de Bruna Marquezine?

Com a estreia de Bruna Marquezine em Besouro Azul, todos estão super curiosos sobre o que a crítica internacional está falando sobre ela. Contudo, os especialistas de cinema tiveram opiniões divididas sobre a atriz. Isso porque o longa ganhou uma recepção apenas morna da crítica internacional, que não ficou empolgada com sua premissa.

Primeira produção internacional estrelada pela brasileira, o longa está recebendo elogios por sua representatividade e pelo humor afiado e repleto de referências à cultura latina. Só que os críticos também consideram o filme genético e sem grandes ousadias.

Marquezine, no entanto, é pouco citada nas críticas internacionais. Na crítica do site IndieWire, a escolha da atriz brasileira é questionada. Eles afirmam que ela soa “sofisticada” e “crescida” demais para fazer par com o protagonista Xolo Maridueña, que tem uma aparência muito mais jovial.

O jornal USA Today, ao contrário, elogiou a química entre os dois e disse que a atriz brasileira adiciona “humor” e “hormônios” para o filme nas cenas nas quais se envolve romanticamente com o herói. O The Hollywood Report também gostou da atuação da brasileira, que é elogiada ao lado do elenco de apoio.

"O elenco de apoio é atraente em todos os aspectos, com contribuições excelentes, especialmente de Escobado como a esperta Milagro e Marquezine como Jenny (...) a química entre os dois é adorável", diz um dos veículos de maior prestígio do mundo do cinema.