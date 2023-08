Bruna Marquezine e Sasha são tietadas no show da Taylor Swift em Los Angeles

Bruna Marquezine e Sasha Meneghel curtem show da Taylor Swift e esbanjam simpatia ao atender fãs nos Estados Unidos

Prestes a estrear seu primeiro filme internacional, Bruna Marquezine pausou sua agenda de compromissos e aproveitou para curtir um momento de descontração com uma de suas melhores amigas, Sasha Meneghel, na última terça-feira, 8. As artistas foram flagradas no show da cantora americana Taylor Swift em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Mas o evento não proporcionou apenas um encontro especial com as canções da loirinha, que também tem datas marcadas para passar no Brasil com sua turnê, a The Eras Tour. As artistas brasileiras também foram tietadas e esbanjaram simpatia ao serem abordadas por alguns fãs nos bastidores do show.

O parceiro de Bruna no longa da DC, ‘Besouro Azul’, o ator americano Xolo Maridueña também marcou presença no espetáculo. Embora não tenha sido clicado ao lado da atriz brasileira, o ator compartilhou um story em seu perfil oficial do Instagram com um clique da dona dos hits ‘Anti-hero’, 'Blank Space' e ‘Cruel Summer’.

Vale destacar que o filme internacional estrelado por Bruna e Xolo tem sua estreia marcada para o dia 17 de agosto. Os bastidores da produção, inclusive, deram origem a rumores sobre um possível romance entre a atriz e seu colega de elenco. A relação próxima entre os dois atraiu atenção, e o ator chegou a fazer uma visita ao Brasil acompanhado da jovem.

Além das brasileiras Sasha e Bruna e do americano Xolo, o último show de Taylor também contou com a presença ilustre de diversas outras celebridades internacionais, como a cantora Selena Gomez, e os atores Taylor Lautner, Emma Stone, Laura Dern, Courtney Cox, Kaia Gerber, Adam Scott e Austin Butler.

Bruna Marquezine se encontra com Xolo Maridueña dias antes de estreia de filme:

Nesta segunda-feira, 7, os atores Xolo Maridueña e Bruna Marquezine se reencontraram dias antes da estreia de Besouro Azul. Os protagonistas do filme do herói da DC Comics se reuniram para participar do podcast do ator, The Lone Lobos. Nas redes sociais, a atriz compartilhou um clique ao lado do amigo.