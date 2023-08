Quando estreia o filme de Bruna Marquezine? Projeto rendeu boato nos bastidores

Estreia de Bruna Marquezine nos cinemas internacional com o filme Besouro Azul tem gerado expectativas nos fãs

Bruna Marquezine (28) está vivendo um dos momentos mais especiais de sua vida. Nos próximos dias a brasileira vai estrear nos cinemas internacionais com o filme Besouro Azul, novo projeto de super-heróis da DC Comics.

Com lançamento marcado para o dia 17 de agosto, Besouro Azul confirma o início da carreira internacional de Bruna, que há alguns anos já tem desfilado pelo mercado internacional em busca de uma oportunidade. Os bastidores da produção, inclusive, rendeu boatos sobre um suposto affair vivido pela artista.

Desde que começaram a circular imagens das gravações do filme, muitos fãs perceberam que a artista estava muito próxima de Xolo Maridueña (21), protagonista da produção. Eles se tornaram amigos e volta e meia compartilham registros juntos.

O ator chegou a visitar o Brasil algumas vezes desde o fim das gravações e também fez publicações exibindo todo o seu carinho pela amiga. No ano passado, Xolo usou seu perfil do Instagram para escrever uma linda mensagem para Bruna.

"Feliz aniversário, monstro da fofoca. Até após gravar um filme inteiro juntos, você ainda me aguenta, o que significa que você merece o aniversário mais feliz de todos. Obrigado por pedir todas as sobremesas quando comemos, me ensinar as melhores frases — 'filha da p*ta' tem sido minha favorita até agora —, mas, acima de tudo, obrigado por ser a coisa mais boba", disse.

Xolo e Bruna também foram flagrados passeando pelo Rio de Janeiro ao lado de Sasha Meneghel (24) e João Figueiredo (23). Os registros foram responsáveis por mostrar que os famosos usavam colares com pingentes idênticos, o que aumentou os rumores de um suposto compromisso dos dois.

Apesar das especulações dos fãs, a atriz já deixou claro que Xolo acabou se tornando um dos seus melhores amigos do mundo dos famosos. "Ele, sem dúvidas, é um dos meus melhores amigos hoje. Sem a menor dúvida! Sem a menor dúvida!", garantiu ela em entrevista ao Quem Pode, Pod.