Bruna Marquezine ganha declaração de seu par romântico em 'Besouro Azul'

Aniversariante do dia!

Atriz Bruna Marquezine completa mais um ano de vida e recebe 'parabéns' do ator Xolo Maridueña, com quem contracena em 'Besouro Azul'

Dia de festa para Bruna Marquezine! A atriz está completando mais um ano de vida nesta sexta-feira, 08, e ganhou uma homenagem especial no início da madrugada do amigo Xolo Maridueña, seu par romântico no filme Besouro Azul, que está prestes a chegar nos cinemas brasileiros.

Nas redes sociais, o ator americano de 22 anos compartilhou um vídeo em que aparece ao lado da brasileira, segurando um pote. "Essa sou eu tentando segurar um sapo", disse Bruna assustada durante a brincadeira.

"É o aniversário bobo! Tinha que esperar até você adormecer para postar esse constrangimento atual, mas não consegui esperar", escreveu Xolo, comemorando o aniversário de 28 anos da famosa.

Os dois se conheceram durante as gravações do filme Besouro Azul, da DC Comics. Protagonista, Maridueña vive par romântico com a personagem de Marquezine, Penny. Vale lembrar que rolam boatos de que os dois já tenham vivido um affair.

Recentemente, Xolo falou sobre a amiga. O ator lembrou que a colega é amiga do diretor criativo da Givenchy, Matthew Williams, e aproveitou para citar seu nome e puxar assunto: "Bru… Bruna é muito próxima dele, ele é o diretor criativo mais próximo dela. Ela esteve em todos os Fashion Weeks, então eu pensei: ‘Oh talvez eu possa mencioná-la e ele vai lembrar'".

Bruna Marquezine chora com recado raro dos pais em surpresa de fãs

A atriz Bruna Marquezine, que está prestes a estrelar seu primeiro filme internacional, foi surpreendida pelos fãs com um recado especial de seus pais, que raramente fazem aparições públicas.

Aos prantos, a artista não segurou a emoção com o depoimento de Neide e Telmo, celebrando o protagonismo da filha no filme Besouro Azul, da DC Comics, que chega no dia 17 de agosto nos cinemas brasileiros.

Na gravação, os pais da estrela exaltaram o talento e orgulho por Bruna. "Tenho certeza que a Jenny vai ser um grande sucesso. Estamos há um ano esperando pela Jenny [personagem de Marquezine], pelo 'Blue Beetle'. Não sei o que esperar de 'Blue Beetle', só sei que eu amo 'Blue Beetle' há um ano. Tenho certeza de que vai ser um grande sucesso, porque foi feito com muito amor, por uma equipe maravilhosa. Eu amo 'Blue Beetle' desde que foi anunciado que a Bruna estaria nele. A gente te ama muito, parabéns, filha, e parabéns para toda a equipe", disse o casal.