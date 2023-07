Xolo Maridueña, protagonista de 'Besouro Azul', fala sobre Bruna Marquezine

Durante participação em podcast, o ator Xolo Maridueña comenta sobre colega de Besouro Azul, Bruna Marquezine

O ator Xolo Maridueña, protagonista do filme Besouro Azul, mencionou sua colega de elenco e amiga Bruna Marquezine em seu podcast, Lone Lobos.

No episódio que foi ao ar na terça-feira, 4, o ator conta um pouco sobre a sua primeira experiência no Paris Fashion Week e aproveita para mencionar Marquezine, que além de atriz, também é modelo e super inserida no universo da moda.

Segundo Maridueña, ele foi convidado ao evento pela Givenchy e ressalta que estava muito nervoso no dia. Ao final do desfile, várias pessoas foram cumprimentar o diretor criativo da marca, Matthew Williams, o que lhe deixou ansioso, pois ele não sabia o que conversar com o estilista.

É ai que Bruna Marquezine entra em ação! O ator lembrou que a colega é amiga de Williams e aproveitou para citar seu nome e puxar assunto: "Bru… Bruna é muito próxima dele, ele é o diretor criativo mais próximo dela. Ela esteve em todos os Fashion Weeks, então eu pensei: ‘Oh talvez eu possa mencioná-la e ele vai lembrar'".

Vale lembrar que Bruna e Xolo ficaram muito próximos durante as gravações de Besouro Azul. Os dois já foram vistos juntos em vários eventos e, no último aniversário de Marquezine, o ator compartilhou uma série de fotos com a amiga para celebrar a data.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xolo Maridueña (@xolo_mariduena)

Alguns internautas até suspeitaram que eles estavam vivendo um romance. Os rumores começaram quando o casal foi visto usando colares com pingentes de coração idênticos que, segundo especulações, seriam um símbolo de compromisso do suposto casal.

Futuro ameaçado em Hollywood?

Em entrevista ao podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, o diretor criativo do estúdio responsável por Besouro Azul, James Gunn, deu péssimas notícias sobre o futuro de Bruna Marquezine no universo dos super-heróis.

Isso porque Gunn afirmou que, embora o personagem Besouro Azul irá passar a integrar o quadro de heróis da DC, o seu filme não fará parte da cânone do estúdio. Assim, o futuro de Marquezine no papel de Jenny se vê ameaçado.