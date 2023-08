Bruna Marquezine chora com recado raro dos pais em surpresa de fãs

Atriz Bruna Marquezine surge aos prantos após receber depoimento dos pais, Neide e Telmo, sobre estreia de 'Besouro Azul'

A atriz Bruna Marquezine, que está prestes a estrelar seu primeiro filme internacional, foi surpreendida pelos fãs com um recado especial de seus pais, que raramente fazem aparições públicas.

Aos prantos, a artista não segurou a emoção com o depoimento de Neide e Telmo, celebrando o protagonismo da filha no filme Besouro Azul, da DC Comics, que chega no dia 17 de agosto nos cinemas brasileiros.

Na gravação, os pais da estrela exaltaram o talento e orgulho por Bruna. "Tenho certeza que a Jenny vai ser um grande sucesso. Estamos há um ano esperando pela Jenny [personagem de Marquezine], pelo 'Blue Beetle'. Não sei o que esperar de 'Blue Beetle', só sei que eu amo 'Blue Beetle' há um ano. Tenho certeza de que vai ser um grande sucesso, porque foi feito com muito amor, por uma equipe maravilhosa. Eu amo 'Blue Beetle' desde que foi anunciado que a Bruna estaria nele. A gente te ama muito, parabéns, filha, e parabéns para toda a equipe", disse o casal.

Após a declaração, Bruna Marquezine apareceu chorando. "Aí vocês pegaram pesado", escreveu ela. "Como vocês fizeram eles falarem? Os dois detestam aparecer", disse ainda no Twitter.

Veja:

Os pais de Bruna Marquezine, Neide e Telmo Maia, falaram sobre suas expectativas para #BlueBeetle e sobre o que esperam da personagem Jenny Kord, interpretada por Bruna, primeira protagonista feminina latina da DC. pic.twitter.com/k5ym7hRhnv — Marquezine Comunicações (@marquezinecom) August 1, 2023

Como vocês fizeram eles falarem?????????? Os dois detestam aparecer pic.twitter.com/IzlCwYCvc6 — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) August 2, 2023

Empresária revela como é trabalhar com Bruna Marquezine

A empresária Juliana Montesanti surpreendeu ao comentar sobre como é trabalhar com Bruna Marquezine. As duas começaram a trabalhar juntas em 2019 e a parceria delas foi importante para a atriz conquistar o seu primeiro personagem em um filme internacional, o Besouro Azul, que estreará em agosto. Então, ela falou sobre como surgiu o trabalho com a atriz e elogiou a cliente.

Em conversa no podcast Corre Delas, ela contou: "A gente se conheceu em 2019 e na época ela tinha outra agente. Bruna estava procurando alguém que pudesse aproximá-la mais do mercado internacional, da relação com a moda também. Depois eu parei para analisar isso, mas ela, sem pensar, já estava criando uma estratégia de carreira para o mercado internacional. A gente sabe que, desde Audrey Hepburn e Givenchy, como a moda e o entretenimento sempre caminharam juntas. Ela me procurou e fizemos um primeiro trabalho pontual, que foi o desfile Jacquemus, no Sul da França. Depois, começamos a trabalhar efetivamente juntas".