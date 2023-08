Bruna Marquezine se encontra com Xolo Maridueña dias antes de estreia de filme

Prestes a estrear Besouro Azul, atores do longa, Xolo Maridueña e Bruna Marquezine, se encontram para podcast

Nesta segunda-feira, 7, os atores Xolo Maridueña e Bruna Marquezine se reencontraram dias antes da estreia de Besouro Azul. Os protagonistas do filme do herói da DC Comics se reuniram para participar do podcast do ator, The Lone Lobos, que apresenta ao lado do ator Jacob Bertrand.

Através de suas redes sociais, a atriz compartilhou uma foto ao lado do colega de filme, que segurava a almofada com o logo do podcast. Os dois aparecem sentados nos sofás, com discos e plantas do cenário ao redor dos dois.

Além disso, Xolo compartilhou uma captura de tela na qual aparece a conversa que tem com Bruna. “Tudo bem, eu vou no podcast”, diz a atriz, completando com um xingamento em tom de brincadeira para o amigo. “Emergência… Bruna Marquezine está vindo…”, brincou o ator, colocando uma caixinha de perguntas que os seus seguidores podem fazer para a artista.

Xolo e Bruna já estão gravando para o podcast Lone Lobos.



📲 | Bruna Marquezine via story do Instagram. pic.twitter.com/cEaUL3ijGF — Xolo Maridueña Brasil (@xolombrasil) August 7, 2023

Bruna Marquezine chora com recado raro dos pais em surpresa de fãs

A última semana foi cheia de emoções para Bruna Marquezine! Na quarta-feira, 2, a atriz, que está prestes a estrelar seu primeiro filme internacional, foi surpreendida pelos fãs com um recado especial de seus pais, que raramente fazem aparições públicas.

Aos prantos, a artista não segurou a emoção com o depoimento de Neide e Telmo, celebrando o protagonismo da filha no filme Besouro Azul, da DC Comics. Na homenagem, o casal exaltou o talento e orgulho que sentem por Bruna.

"Tenho certeza que a Jenny vai ser um grande sucesso. Estamos há um ano esperando pela Jenny [personagem de Marquezine], pelo 'Blue Beetle'. Não sei o que esperar de 'Blue Beetle', só sei que eu amo 'Blue Beetle' há um ano. Tenho certeza de que vai ser um grande sucesso, porque foi feito com muito amor, por uma equipe maravilhosa. Eu amo 'Blue Beetle' desde que foi anunciado que a Bruna estaria nele. A gente te ama muito, parabéns, filha, e parabéns para toda a equipe", disse o casal.

Após a declaração, Bruna Marquezine apareceu chorando. "Aí vocês pegaram pesado", escreveu ela. "Como vocês fizeram eles falarem? Os dois detestam aparecer", disse ainda no Twitter.