Após curtir show em Nova Jersey, Madonna e suas filhas 'tietam' Beyoncé no camarim

Madonna curtiu o show ao lado de suas filhas Mercy James, Stella e Estere e depois posou no camarim com Beyoncé e Blue Ivy

Encontro milhões! O show de Beyoncé em Nova Jersey no último domingo, 30, contou com uma convidada pra lá de importante, ninguém mais ninguém menos que a rainha do POP, Madonna.

A cantora de ‘Material World’ foi prestigiar a apresentação da Beyoncé, que marcava a celebração de um ano do álbum Renaissance. A cantora, que está se recuperando de uma internação de emergência, recebeu até uma homenagem durante a performance de Break My Soul, quando viu a artista na platéia e pediu para que a colega de profissão fosse aclamada: "Por favor, gritem para a rainha. Rainha mãe, nós te amamos", disse a diva.

“Por favor, gritem para a Rainha. Rainha Mãe Madonna, nós te amamos!” - Beyonce há pouco durante a performance de Break My Soul em show da Renaissance Tour.



Madonna está na plateia!

A música contava com um remix que juntava o hit de Renaissance com uma das músicas mais icônicas da carreira de Madonna: ‘Vogue’. E rolou um encontro das duas depois do show, "Obrigada Queen B. pelo show magnífico. Minhas filhas ficaram encantadas. Nós amamos você", escreveu Madonna.

Madonna também compartilhou cliques com as filhas Mercy James, Stella e Estere durante o show. Veja aqui:

A presença de Madonna no show da artista marcou uma de suas primeiras aparições públicas depois de ficar internada em estado grave com uma infecção bacteriana. Segundo o comunicado por Guy Oseary, seu empresário de longa data, a cantora contraiu uma infecção bacteriana grave e foi encontrada desacordada em seu banheiro. O quadro teria sido sério o suficiente para que a estrela precisasse ser entubada.

Vale lembrar que a artista estava planejando rodar o mundo com a Celebration Tour, como comemoração dos seus 40 anos de carreira. Contudo, a turnê foi adiada após a internação de Madonna no final de junho. Os shows que iriam começar em agosto de 2023 serão iniciados mais tarde no ano, com o show de Londres, na Inglaterra, do dia 14 de outubro.