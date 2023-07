Após internação, Madonna curte show de Beyoncé e recebe homenagem da cantora

Madonna assistiu à apresentação da 'Renaissance Tour' junto da filha Mercy, no domingo, 30

Divas que apoiam divas! Madonna, foi vista, no domingo, 30 , curtindo o show da Renaissance Tour, turnê mundial de Beyoncé, em Nova York, nos Estados Unidos, pouco mais de um mês depois de sua alta após ser internada para tratar uma infecção bacteriana séria.

Durante a apresentação, a Queen B homenageou a Rainha do Pop pedindo para que a plateia gritasse por ela como um ato de boas-vindas ao show. Durante a performance de Break My Soul, quando viu a artista na platéia e pediu para que a colega de profissão fosse aclamada: "Por favor, gritem para a rainha. Rainha mãe, nós te amamos", disse a diva.

“Por favor, gritem para a Rainha. Rainha Mãe Madonna, nós te amamos!” - Beyonce há pouco durante a performance de Break My Soul em show da Renaissance Tour.



Madonna está na plateia! pic.twitter.com/tnmQ2f3PC1 — Madonna Brasil (@SiteMadonnaBR) July 31, 2023

A presença de Madonna no show da artista marca uma de suas primeiras aparições públicas depois de ficar internada em estado grave com uma infecção bacteriana. Segundo o comunicado por Guy Oseary, seu empresário de longa data, a cantora contraiu uma infecção bacteriana grave e foi encontrada desacordada em seu banheiro. O quadro teria sido sério o suficiente para que a estrela precisasse ser entubada.

Vale lembrar que a artista estava planejando rodar o mundo com a Celebration Tour, como comemoração dos seus 40 anos de carreira. Contudo, a turnê foi adiada após a internação de Madonna no final de junho. Os shows que iriam começar em agosto de 2023 serão iniciados mais tarde no ano, com o show de Londres, na Inglaterra, do dia 14 de outubro.

Madonna comemora ao voltar a dançar com novo vídeo

Nesta quinta-feira, 27, a cantora Madonna está celebrando 40 anos do seu álbum de estreia, lançado em 1983. A data é um marco na carreira da artista, que comemorou o acontecimento dançando em vídeo publicado no seu Instagram.

Na legenda, Madonna comemorou pode voltar a dançar após ter sido internada devido à grave infecção bacteriana. "Poder voltar a mexer meu corpo e dançar só um pouquinho faz me sentir a estrela mais sortuda do mundo!", escreveu a cantora na legenda da publicação. No vídeo, ela dança a música Lucky Star, de seu primeiro álbum.