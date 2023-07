Após internação, Madonna comemora ao voltar a dançar com novo vídeo

Em seu Instagram, Madonna comemora 40 ans do lançamento de seu primeiro álbum e agradece por poder voltar a dançar

Nesta quinta-feira, 27, a cantora Madonna está celebrando 40 anos do seu álbum de estreia, lançado em 1983. A data é um marco na carreira da artista, que comemorou o acontecimento dançando em vídeo publicado no seu Instagram.

Na legenda, Madonna comemorou pode voltar a dançar após ter sido internada devido à grave infecção bacteriana."Poder voltar a mexer meu corpo e dançar só um pouquinho faz me sentir a estrela mais sortuda do mundo!", escreveu a cantora na legenda da publicação. No vídeo, ela dança a música Lucky Star, de seu primeiro álbum.

Em seguida, ela celebrou o seu aniversário de carreira e agradeceu o público. "Obrigada a todos os meus fãs e amigos! Vocês devem ser minhas estrelas da sorte também. E feliz aniversário de 40 anos do meu primeiro álbum", finalizou Madonna.

Nos comentários, os fãs da Rainha do Pop também comemoraram o seu retorno com muita alegria e gratidão. "Obrigada RAINHA", escreveu a atriz Marisa Orth. "Te amo", disse a atriz Juliana Silveira. "Você deixou cair isso", brincou o cantor The Weeknd, que adicionou um emoji de coroa em seu comentário.

"Isso nos deixa tão feliz! Mandando todas as vibrações comemorativas! Vida longa a Rainha", enalteceu fã. "Você é a nossa estrela da sorte também, Madonna. Tão feliz que você está ficando melhor!", disse outro. "O sonho de conquistar o mundo deu certo!", apontou admirador.

Vale lembrar que a artista estava planejando rodar o mundo com a Celebration Tour, como comemoração dos seus 40 anos de carreira. Contudo, a turnê foi adiada após a internação de Madonna no final de junho. Os shows que iriam começar em agosto de 2023 serão iniciados mais tarde no ano, com o show de Londres, na Inglaterra, do dia 14 de outubro.