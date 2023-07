Após internação na UTI, Madonna deixa instruções sobre fortuna de 4,1 bilhões

Madonna também deixou instruções sobre seu legado e proibiu shows com hologramas reproduzindo sua imagem após sua morte

Depois da cantora Madonna fazer uma passagem assustadora pela UTI, a cantora estabeleceu instruções rígidas sobre imagem e sua fortuna estimada em mais de US$ 850 milhões, cerca de R$ 4,1 bilhões em caso de sua passagem.

O jornal britânico The Sun diz que a cantora, se encontrou recentemente com executivos responsáveis pela administração de sua carreira para determinar também os rumos que deverão ser dados às suas criações após sua morte.

O The Sun noticia que Madonna foi enfática ao proibir o uso de hologramas com sua imagem em shows póstumos. A fonte ligada à artista disse que ela considera o resultado de práticas do tipo “questionáveis”. Madonna também teria decidido separar seus fundos e os direitos de suas músicas igualmente entre seus seis filhos - Lourdes (26 anos), Rocoo (22 anos), David (17 anos), Mercy (16 anos) e as gêmeas Estere e Stelle (10 anos) - no intuito de não gerar futuras tensões entre os irmãos.

Os representantes oficiais de Madonna não responderam aos questionamentos do The Sun sobre os relatos da fonte ligada à artista.

A internação de Madonna foi revelada na última quarta-feira, 28, quando o empresário dela, Guy Oseary, informou que ela foi hospitalizada no final de semana com quadro de infecção e precisou ir para a UTI.

“No sábado, 24 de junho, Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana grave que a levou a uma internação de vários dias na UTI. Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. Espera-se uma recuperação completa. Neste momento, vamos precisar pausar todos os compromissos, o que inclui a turnê”, informou ele.

Madonna fala pela primeira vez após ficar internada na UTI

Nesta segunda-feira, 10, Madonna surpreendeu seus fãs ao compartilhar um texto em seu Instagram. A cantora se manifestou pela primeira vez após ser internada na UTI por conta de uma infecção bacteriana.

“Obrigada por toda a energia positiva, orações e palavras de cura e incentivo. Eu senti o amor de vocês. Estou a caminho da recuperação e sou incrivelmente grata por todas as bênçãos na minha vida”, começou dizendo a diva pop em seu texto.