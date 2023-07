Madonna fala pela primeira vez após ficar internada na UTI: “Meus filhos”

A cantora Madonna se pronunciou pela primeira vez após ser internada na UTI e comentou sobre o momento difícil em suas redes sociais

Nesta segunda-feira, 10, Madonna surpreendeu seus fãs ao compartilhar um texto em seu Instagram. A cantora se manifestou pela primeira vez após ser internada na UTI por conta de uma infecção bacteriana.

“Obrigada por toda a energia positiva, orações e palavras de cura e incentivo. Eu senti o amor de vocês. Estou a caminho da recuperação e sou incrivelmente grata por todas as bênçãos na minha vida”, começou dizendo a diva pop em seu texto.

A dona do hit “Like a Prayer” comentou sobre o momento difícil em sua vida: “Meu primeiro pensamento quando eu acordei no hospital foram os meus filhos. Meu segundo pensamento era que eu não queria desapontar ninguém que havia comprado ingressos para minha turnê. Eu também não queria desapontar as pessoas que trabalharam incansavelmente comigo nos últimos meses para criar meu show. Odeio desapontar as pessoas”.

“Meu foco agora é minha saúde e ficar forte e eu garanto a vocês, eu voltarei com vocês o mais cedo que puder! O plano atual é remarcar a porção norte-americana da turnê e começar em outubro na Europa. Eu não poderia estar mais grata por seu carinho e suporte”, finalizou a artista.

Além do texto emocionante, Madonna ainda compartilhou uma foto inédita. Na selfie, a cantora surgia com os cabelos loiros alisados e fazia uma cara séria para o clique feito em sua casa.

Madonna foi internada na UTI com uma infecção bacteriana no último dia 24 de junho. Antes de ser levada para o hospital, a estrela do filme “Evita” foi encontrada desacordada.

A família da artista ficou preocupada com a situação e estariam se preparando para o pior antes da cantora acordar no hospital. “Nos últimos dias, ninguém sabia realmente em que direção isso iria virar, e sua família estava se preparando para o pior. É por isso que foi mantido em segredo desde sábado. Todos acreditavam que poderíamos perdê-la e essa tem situação”, disse uma fonte próxima a família na época.

Quem também se manifestou enquanto Madonna estava internada foi seu namorado. O boxeador Josh Popper, que é 35 anos mais novo que a cantora, escreveu em suas redes sociais: “Se dê permissão para viver uma grande vida. Transforme-se em quem você deveria ser. Pare de pensar pequeno. Você está destinado a coisas maiores”.

Amiga de Madonna, a comediante Rosie O’Donnell comentou semana passada sobre o estado de saúde de artista após receber alta do hospital: “Ela está bem… Ela está se recuperando em casa. Ela está muito forte no geral”.