Namorado de Madonna desabafa nas redes sociais em meio à internação da cantora: “Uma grande vida”

O boxeador e namorado de Madonna, Josh Popper, fez um desabafo em suas redes sociais em meio à internação da cantora na UTI

No último final de semana, Madonna foi encontrada desacordada em Nova York, nos Estados Unidos e levada às pressas para um hospital, onde está internada na UTI. A cantora foi diagnosticada com uma infecção bacteriana. E nesta quinta-feira, 29, o namorado da diva pop, Josh Popper foi ao seu Instagram desabafar sobre o momento difícil.

O boxeador publicou fotos de uma luta em sua academia em Nova York e fez um desabafo na legenda. “Se dê permissão para viver uma grande vida. Transforme-se em quem você deveria ser. Pare de pensar pequeno. Você está destinado a coisas maiores”, escreveu o atleta na legenda da postagem.

Foi em março deste ano que os rumores de um novo affair de Madonna começaram a vir a público. O jornal americano The Daily Mail confirmou que a dona do hit “Material Girl” estava namorando Popper, que é 35 anos mais novo.

O jornal ainda revelou que Madonna e Josh se conheceram porque além de atleta, Josh é treinador de boxe e deu aula para um dos filhos de Madonna em sua academia em Nova York.

Ainda sobre a internação da “Rainha do Pop”, a família de Madonna estaria se preparando para o pior. De acordo com o Daily Mail, os parentes da artista estavam apreensivos sobre se ela iria sobreviver ou não.

“Nos últimos dias, ninguém sabia realmente em que direção isso iria virar, e sua família estava se preparando para o pior. É por isso que foi mantido em segredo desde sábado. Todos acreditavam que poderíamos perdê-la e essa tem sido a realidade da situação”, disse uma fonte próxima ao jornal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Josh Popper | Boxing Coach (@_joshpopper)

Mais detalhes

Quem deu a notícia sobre a situação de Madonna foi seu empresário, Guy Oseary, que escreveu nas redes sociais: “No sábado, 24 de junho, Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana grave que a levou a vários dias de internação na UTI”.

De acordo o portal do laboratório Fleury, uma infecção bacteriana pode ocorrer em qualquer parte do corpo: "A infecção bacteriana ocorre devido à proliferação de cepas patogênicas no organismo humano. Pode ocorrer infecção bacteriana em qualquer órgão ou sistema, como pneumonia, meningite e infecção urinária, entre outras”.

Ainda conforme o tabloide americano Page Six, a infecção foi grave a ponto da dona do álbum “Ray Of Light” ter de ser entubada.