Família de Madonna se preparou 'para o pior' após ela ser internada às pressas

Membro da família de Madonna revela o que passou na cabeça de todos eles ao ver a cantora ser levada para a UTI

A família da cantora Madonna levou um grande susto com a saúde da artista nos últimos dias. Ela foi internada às pressas na UTI com uma infecção bacteriana e os familiares ficaram apreensivos. De acordo com o site Daily Mail, um membro da família informou que todos chegaram a pensar que o pior poderia acontecer.

A estrela foi encontrada desacordada em Nova York no último sábado e foi internada às pressas. Inclusive, ela precisou ser entubada. Na publicação do Daily Mail, um parente informou que todos ficaram apreensivos enquanto esperavam o quadro de saúde dela evoluir e saber se ela iria sobreviver ou não. “Nos últimos dias, ninguém sabia realmente em que direção isso iria virar, e sua família estava se preparando para o pior. É por isso que foi mantido em segredo desde sábado. Todos acreditavam que poderíamos perdê-la e essa tem sido a realidade da situação”, disse a fonte.

Durante o período de Madonna no hospital, ela contou com a companhia de sua filha mais velha, Lourdes, de 26 anos. A fonte ainda informou que Madonna passou a prestar mais atenção em sua saúde depois de ser internada. “Isso realmente a acordou. Ela não tem vivido uma vida tão saudável quanto deveria para sua idade e tem se desgastado nos últimos meses. Ela acha que ainda é jovem, quando, na verdade, não é. Ela também acredita que é invencível”, declarou. Nos últimos tempos, ela estava se dedicando à preparação para a nova turnê e tinha ensaios seis dias por semana.

“Tudo, incluindo a turnê, está ficando em segundo plano agora e ninguém tem permissão para mencionar qualquer coisa relacionada ao trabalho perto dela porque ela vai perder a cabeça. Ela colocará a carreira e a fama antes da saúde até o dia que ela morrer”, disse o parente ao Daily Mail.

A internação de Madonna foi confirmada pelo seu empresário Guy Oseary em um post nas redes sociais, mas sem detalhes sobre quando ela terá alta hospitalar. “No sábado, 24 de junho, Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana grave que a levou a uma internação de vários dias na UTI. Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. Espera-se uma recuperação completa. Neste momento, vamos precisar pausar todos os compromissos, o que inclui a turnê”, informou ele.

Madonna é mãe de seis filhos: Lourdes, de 26 anos, Rocco, de 22 anos, David, de 17 anos, Mercy, de 17 anos, e as gêmeas Stella e Estere, de 10 anos.