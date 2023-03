Madonna está namorando boxeador 35 anos mais novo. Saiba quem é o novo affair da cantora!

A cantora Madonna está vivendo um romance com o boxeador de 29 anos, que é treinador de um de seus filhos

Nesta última quinta-feira, 2, o jornal The Daily Mail confirmou que Madonna (64) terminou seu namoro com o ator Andrew Darnell e já está vivendo um novo romance.

O novo affair da cantora é Josh Popper, um boxeador de 29 anos que é treinador na academia Bredwinners em Nova York.

Madonna e o atleta 35 anos mais novo teriam se conhecido na academia, porque Josh é treinador de um dos filhos da diva pop.

No dia 12 de fevereiro, Josh publicou em seu Instagram uma série de fotos ao lado da artista. Madonna vestia um sobretudo preto, usado pela cantora também em uma festa do Grammy. A cantora estava discreta com óculos escuros pretos.

“Quero agradecer meus treinadores, meu time, e minha família Bredwinners por me incentivarem a ser meu melhor dentro e fora do ringue. Eu tenho boas pessoas ao meu lado”, escreveu o lutador nas fotos em que Madonna aparecia o abraçando.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Josh Popper | Boxing Coach (@_joshpopper)

Luto!

Recentemente, Madonna perdeu seu irmão Anthony Ciccone aos 66 anos. Em luto, a cantora se manifestou em suas redes sociais.

"Obrigada por explodir minha mente quando eu era jovem. Você plantou tantas sementes importantes", escreveu a diva pop que sairá em turnê em breve.