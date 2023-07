Amiga de Madonna dá notícias sobre estado de saúde da cantora: "Muito forte"

Madonna foi internada na UTI por infecção bacteriana grave e agora se recupera em casa

Após dar grande susto no público, a cantora Madonna está se recuperando de grave infecção bacteriana em casa, logo após de receber alta hospilar de vários dias na UTI. Para tranquilizar o público da Rainha do Pop, sua melhor amiga, a comediante Rosie O'Donnell, respondeu um fã nos comentários do Instagram e afirmou que o quadro geral de saúde da cantora é positivo.

“Ela está bem… Ela está se recuperando em casa. Ela está muito forte no geral”, escreveu a comediante de 'Uma Equipe Muito Especial'.

Aos 64 anos, Madonna precisou ser internada às pressas após ser encontrada desmaiada em decorrência de sua infecção. A notícia foi repercutida no dia 24 de junho por Guy Oseary, seu empresário de longa data, através de uma nota oficial em suas redes sociais.

"Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana séria que a levou a uma internação de diversos dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)", afirma o empresário. Ele também confirmou o adiamento da Celebration Tour, turnê que comemoraria os 40 anos de carreira da cantora, que tinha data de estreia para 15 de julho em Vancouver, no Canadá.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guy Oseary (@guyoseary)

Família de Madonna teve medo que ela pudesse morrer

Uma pessoa da família de Madonna conversou com o site Daily Mail e revelou o susto de todos com a internação da cantora. Ela foi encontrada desacordada em seu apartamento e levada ao hospital. A artista ficou na UTI e foi entubada. “Nos últimos dias, ninguém sabia realmente em que direção isso iria virar, e sua família estava se preparando para o pior. É por isso que foi mantido em segredo desde sábado. Todos acreditavam que poderíamos perdê-la e essa tem sido a realidade da situação”, disse a fonte.

A fonte ainda informou que Madonna passou a prestar mais atenção em sua saúde depois de ser internada. “Isso realmente a acordou. Ela não tem vivido uma vida tão saudável quanto deveria para sua idade e tem se desgastado nos últimos meses. Ela acha que ainda é jovem, quando, na verdade, não é. Ela também acredita que é invencível”, declarou. Nos últimos tempos, ela estava se dedicando à preparação para a nova turnê e tinha ensaios seis dias por semana.

“Tudo, incluindo a turnê, está ficando em segundo plano agora e ninguém tem permissão para mencionar qualquer coisa relacionada ao trabalho perto dela porque ela vai perder a cabeça. Ela colocará a carreira e a fama antes da saúde até o dia que ela morrer”, disse o parente ao Daily Mail.