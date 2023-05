Filha de Beyoncé faz participação especial no show da mãe em Paris

Ela cresceu! Aos 11 anos, Blue Ivy Carter surge no palco da mãe, Beyoncé, como dançarina em show na França

A cantora Beyoncé contou com uma presença especial em seu show da turnê Renaissance World Tour em Paris, na França. A filha mais velha dela, Blue Ivy Carter, de 11 anos, roubou a cena ao surgir como dançarina da equipe da mãe no palco.

A garota se apresentou durante a coreografia da música My Power. Ela usou um macacão prateado e logo foi reconhecida pelos fãs da cantora internacional e muito aplaudida pela plateia.

A avó dela, Tina Knowles-Lawson, se derreteu nas redes sociais ao falar sobre a performance da neta. “Na noite passada, eu vi minha linda neta dançar na frente de quase 70 mil pessoas. Ela quebrou tudo e foi tão legal! Blue Ivy Carte, sem medo”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que esta não foi a primeira vez que Blue Ivy subiu no palco com a mãe. No início do ano, ela fez um dueto com a mãe famosa durante a música Brown Skin Girl em um show de Dubai.

Beyoncé também é mãe de Sir e Rumi, de 6 anos.

Mansão de luxo de Beyoncé

Beyoncé (41) e Jay-Z (53) compraram a casa mais cara já vendida da Califórnia, no valor de US$ 200 milhões - o equivalente a quase R$ 1 bilhão. É também o segundo negócio imobiliário mais caro dos Estados Unidos, como conta o "TMZ".

Projetada pelo arquiteto japonês Tadao Ando, a casa é uma das maiores jóias arquitetônicas do país. A mansão fica na área de Paradise Cove em Malibu, conhecida como Billionaries' Row, ou "Linha dos Bilionários" em tradução. A mansão foi construída em um penhasco e possui com vista para o Oceano Pacífico.

A casa pertenceu e foi construída por William Bell, um dos maiores colecionadores de arte do mundo. Bell levou quase 15 anos para construir a estrutura da casa. A casa é a segunda grande compra de imóveis do casal na área de Los Angeles. Em 2017, eles compraram uma mansão em Bel-Air por US $ 88 milhões e injetaram milhões a mais na casa para ultrapassar os US $ 100. marco do milhão.