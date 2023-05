Beyoncé e Jay-Z compram a mansão mais cara da Califórnia; saiba detalhes!

A mansão é avaliada em quase R$ 1 bilhão e também é o segundo negócio imobiliário mais caro dos Estados Unidos

Beyoncé (41) e Jay-Z (53) compraram a casa mais cara já vendida da Califórnia, no valor de US$ 200 milhões - o equivalente a quase R$ 1 bilhão. É também o segundo negócio imobiliário mais caro dos Estados Unidos, como conta o "TMZ".

Projetada pelo arquiteto japonês Tadao Ando, a casa é uma das maiores jóias arquitetônicas do país. A mansão fica na área de Paradise Cove em Malibu, conhecida como Billionaries' Row, ou "Linha dos Bilionários" em tradução. A mansão foi construída em um penhasco e possui com vista para o Oceano Pacífico.

A casa pertenceu e foi construída por William Bell, um dos maiores colecionadores de arte do mundo. Bell levou quase 15 anos para construir a estrutura da casa.

A casa é a segunda grande compra de imóveis do casal na área de Los Angeles. Em 2017, eles compraram uma mansão em Bel-Air por US $ 88 milhões e injetaram milhões a mais na casa para ultrapassar os US $ 100. marco do milhão.

Eles estão juntos desde 2001, a cantora e o rapper são pais de três filhos: Blue Ivy, de 11 anos, e os gêmeos Sir e Rumi, de 6 anos.

Beyoncé causa comoção nas redes sociais ao surgir com as pernas à mostra

Nesta sexta-feira, 19, Beyoncé parou as redes sociais ao compartilhar uma série de fotos em seu Instagram usando um look curtinho. A artista está rodando o mundo em sua turnê mundial.

A cantora esbanjou beleza ao surgir com as pernas à mostra em um look marrom curtinho que foi complementado por um blazer da mesma cor e tecido. Para complementar o look, a dona do hit “Break My Soul” ainda posou com saltos altos cor caramelo.

Beyoncé posou em Londres, uma vez que está performando os shows da turnê “Renaissance World Tour” no Reino Unido. Neste último dia 17, a cantora passou pela cidade de Cardiff no País de Gales.