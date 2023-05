Beyoncé causa comoção nas redes sociais ao surgir com as pernas à mostra

A cantora Beyoncé, que está realizando sua turnê mundial, surgiu em fotos raras nas redes sociais usando look curtinho

Nesta sexta-feira, 19, Beyoncé parou as redes sociais ao compartilhar uma série de fotos em seu Instagram usando um look curtinho. A artista está rodando o mundo em sua turnê mundial.

A cantora esbanjou beleza ao surgir com as pernas à mostra em um look marrom curtinho que foi complementado por um blazer da mesma cor e tecido. Para complementar o look, a dona do hit “Break My Soul” ainda posou com saltos altos cor caramelo.

Beyoncé posou em Londres, uma vez que está performando os shows da turnê “Renaissance World Tour” no Reino Unido. Neste último dia 17, a cantora passou pela cidade de Cardiff no País de Gales.

Ainda nas fotos compartilhadas em suas redes sociais, a estrela posou ao lado do seu marido Jay-Z em um elevador. Vale lembrar que em 2014, quando Beyoncé e Jay-Z iam para o Met Gala em Nova York com a irmã da cantora, Solange Knowless, imagens de uma câmera de segurança do elevador foram divulgadas e via-se a irmã de Beyoncé batendo em Jay-Z. O motivo do conflito teria sido o fato de que o rapper estaria traindo a esposa.

Os fãs de Beyoncé foram à loucura com as fotos, já que raramente a cantora publica fotos suas espontaneamente nas redes sociais. “Amo você feliz. Tão linda”, escreveu um fã brasileiro. E outro seguidor do Brasil comentou: “Toda natural, perfeita pra caramba”.

“Te amo! Está belíssima”, ainda escreveu em português outra fã brasileira. E provando que os fãs brasileiros de Beyoncé são assíduos, outro seguidor comentou: “A perfeição”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beyoncé (@beyonce)

Vem para o Brasil?

Além dos elogios, diversos fãs brasileiros da cantora pediram para que ela viesse com a Renaissance Tour para o Brasil nos comentários da postagem. E, recentemente, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes divertiu a internet ao convidar a cantora para vir performar na capital carioca.

E alguns brasileiros estão até viajando para outros países para ver a diva pop. O viúvo e a irmã do ator Paulo Gustavo foram com o ator Marcus Majella para Estocolmo acompanhar o primeiro show da turnê de Beyoncé em Estocolmo, capital da Suécia.