Prefeito do Rio de Janeiro faz convite inusitado para Beyoncé e web se diverte

Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, convida cantora norte-americana para passeio culinário

A cantora norte-americana Beyoncé (41) tem um convite e tanto para quando estiver em solo brasileiro! O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (53), chamou a artista para comer uma feijoada da tia Surica, na Portela! E claro, a internet se divertiu um monte com a situação.

“Alô, Beyoncé! O estagiário, os fãs cariocas e o Rio [estão] te aguardando ansioso para a turnê aqui no ano que vem. Só escolher o lugar e o resto deixa com a gente! P.S.: E desde já, está convidada para curtir uma feijoada da Tia Surica na minha Portela depois do show”, escreveu o prefeito, através de seu perfil oficial no Twitter.

“Eduardo, você tem apenas uma missão, faz teu nome!”, pediu um seguidor do político. “Duduzinho, chama ela para o carnaval também, curtir uma Sapucaí”, sugeriu um outro usuário. “Traz ela, Dudu!”, se animou um terceiro internauta.