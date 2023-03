Beyoncé surge deslumbrante em vestido transparente e brilhante

A cantora Beyoncé esbanjou beleza e exibiu seu corpo escultural ao posar com look transparente e brilhante

Nesta última quinta-feira, 16, Beyoncé (41) causou comoção nas redes sociais ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos com look deslumbrante.

A cantora esbanjou beleza e exibiu o corpo escultural ao posar com um look dourado transparente com brilhantes. A diva pop ainda usava um tapa-sexo nos seios e óculos escuros.

A dona do álbum "Renaissance" ainda surgiu abraçada ao lado do seu marido, o rapper Jay-Z (53), nos cliques publicados.

Os fãs de Beyoncé ficaram chocados com as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “A mulher está um luxo”, escreveu um seguidor. E outra fã escreveu: “Meu queixo caiu”.

“Maravilhosa, passo mal”, escreveu oura seguidora. E outra fã comentou: “Ela disse o que disse sem mesmo dizer uma palavra”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beyoncé (@beyonce)

Uau!

Nesta semana, cantora brasileira Maraisa também surgiu com um look transparente e recebeu chuva de elogios de seus seguidores nas redes sociais.

A dupla de Maiara surgiu com um look preto transparente com brilhantes, e uma saia curtinha por baixo da peça.