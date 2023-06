Beyoncé se irrita com problemas técnicos em show e dispara: “Meu Deus”

A cantora Beyoncé viralizou com um vídeo em que se incomodou com problemas técnicos durante uma de suas performances

Nesta última segunda-feira, 19, Beyoncé viralizou ao se irritar durante um de seus shows na Renaissance Tour. Enquanto fazia sua performance na cidade de Amsterdã, na Holanda, a cantora ficou desconfortável ao notar problemas técnicos na última música do show.

A apresentação na cidade holandesa já foi incomum, já que, desde o primeiro show da turnê em Estocolmo, na última canção do show que é “Summer Renaissance”, a diva pop sai do cavalo prateado e voa por parte da plateia. Isso não aconteceu neste show mais recente e Beyoncé permaneceu no cavalo.

Porém, o que o vídeo mostra é que, enquanto estava performando a última canção de sua performance, Beyoncé ficava apontando para a escada que estava atrás dela. Por mais que houvesse um membro da equipe junto a escada, nada acontecia.

Enquanto a dona do álbum “Lemonade” performava, ela apontava para a escada, mas ninguém da produção parecia entender seu recado. Até para quem assiste o vídeo não fica claro se Bey estava dizendo que a escada deveria ser tirada do palco ou se ela queria descer do cavalo. Porém, tempo passou e a artista se frustrou, enquanto o microfone estava longe de sua boca, Beyoncé disparou um: “Meu Deus”.

A página de fãs brasileiros, Beyoncé Brasil compartilhou o clipe e escreveu na legenda: “Beyoncé de um ângulo diferente em que sua equipe não estava entendendo que ela queria que a escada fosse removida dali. Ela balançava a mão incessantemente, chegando até mesmo a empurrar a estrutura com o pé”.

Porém, nos comentários do post, um seguidor interpretou de outra forma: “Na verdade: Ela queria descer, mas a escada ficou longe e baixa, ela não se sentiu segura para descer. Ela tentou puxar para perto dela com o pé, mas a base do cavalo era grande e não dava para aproximar mais a escada, ela desistiu e pediu pra tirarem a escada porque ela não iria descer mais e eles também não entenderam isso”.

Participação especial!

Apesar de imprevistos, a “Renaissance Tour” está sendo muito especial para Beyoncé, afinal, a artista não saia em turnê há sete anos. Além disso, durante alguns shows, o balé da turnê contou com uma convidada mais que especial.

A filha mais velha da cantora, Blue Ivy, subiu ao palco para dançar ao lado da mãe pela primeira vez no dia 27 de maio no show da diva em Paris. Após isso, Blue subiu ao palco e dançou mais algumas vezes.