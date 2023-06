Iza cai no choro ao ver Beyoncé de perto: ‘Arrebatada e renascida’

Cantora Iza se emociona ao ‘cultuar’ Beyoncé durante show da Renaissance World Tour em Londres

A cantora Iza se emocionou ao realizar um sonho no último fim de semana! A cantora viajou até Londres na Inglaterra para assistir a um show da Beyoncé na Renaissance World Tour e não conseguiu conter as lágrimas ao ver a cantora de pertinho. Pelas redes sociais, a dona do hit ‘Brisa’, compartilhou um vídeo do momento especial.

No registro, Iza levanta os braços e deixa as lágrimas rolarem pelo rosto enquanto ouve a voz da diva do pop, provando que é fã de verdade! Extremamente emocionada, a cantora ainda leva as mãos até o rosto e ficou incrédula ao ver Beyoncé em sua frente. Na legenda, ela revelou que o show foi um verdadeiro culto à artista.

“Uma mistura de louvor, suor, oração em línguas, gratidão e nervoso em um dos dias mais especiais da minha vida. Arrebatada e renascida estou por assistir assim de perto a artista da minha vida”, Iza escreveu no vídeo compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, que ganhou algumas mensagens dos fãs: “Me sinto assim te ouvindo”, brincou um admirador da cantora.

Iza também teve um encontro especial durante sua passagem por Londres: ela foi recebida pela diretora executiva da ONG de Beyoncé, a BeyGOOD, que compartilhou uma foto com a artista: “Foi bom ver a minha amiga irmã, Iza, que viajou desde o Brasil para assistir a senhora Beyoncé”, Ivy McGregor legendou a publicação em que aparece ao lado da cantora brasileira.

“Quem Sabe Sou Eu" foi o primeiro sucesso de Iza, em 2016. Desde então, a cantora trilha uma trajetória brilhante na música nacional, com hits como ‘Pesadão' e 'Gueto’. A musa chegou até a participar do reality da Globo, o 'The Voice Brasil’, como uma das juradas.

