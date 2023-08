Beyoncé manda recado para o Brasil e exalta Shakira em show nos Estados Unidos

A cantora Beyoncé encantou ao mandar recado para os brasileiros e dizer o nome de Shakira durante show na cidade de Tampa, nos Estados Unidos

Nesta última quarta-feira, 16, Beyoncé fez mais um show da sua turnê “Renaissance World Tour”. Porém, o show na turnê na cidade de Tampa, nos Estados Unidos, foi diferenciado e surpreendeu os fãs brasileiros.

Quem compareceu ao show foi a influenciadora brasileira Gkay. Em seu Instagram, a famosa compartilhou diversos momentos do show em seus stories. Um desses momentos foi uma declaração da diva pop para o Brasil.

Desde o primeiro show da cantora em sua turnê do álbum Renaissance, que aconteceu na Suécia, diversos brasileiros, inclusive o ex-marido e a irmã do comediante Paulo Gustavo, estão indo para a turnê e levando cartazes e bandeiras do Brasil.

Entre os famosos brasileiros que já estiveram nos shows de Beyoncé estão a cantora Ludmilla e a esposa Brunna Gonçalves. A cantora Iza, que lançou seu novo álbum recentemente, também se emocionou ao ver a diva pop ao vivo.

Beyoncé, que já notou a presença dos brasileiros em diversos de seus shows, mandou um “alô” especial noite passada. No vídeo gravado por Gkay, a cantora aparece no ato final de seu show, quando sobrevoa a plateia e diz: “Brasil, eu te amo”.

Mas esta não foi a primeira surpresa para os fãs. Durante uma das músicas do show, Beyoncé começou a dizer o nome da cantora Shakira e fez até referência à canção “Hips Don’t Lie”, em que o nome da colombiana é repetido diversas vezes.

Apesar de ter feito referência à cantora, o recado não teria sido diretamente para a diva pop Shakira. Uma das fãs de Beyoncé presente no show, se chamava Shakira e levou um cartaz pedindo para que a dona do hit “Break My Soul” dissesse seu nome.

Vale frisar que Beyoncé e Shakira já trabalharam juntas em uma música. Em 2006, as duas cantoras lançaram a canção “Beautiful Liar”, que faz parte da versão deluxe do segundo álbum solo de Beyoncé, intitulado “B Day”.

🚨”BRASIL, EU TE AMO!” — Beyoncé agora há pouco no seu show em Tampa, na Flórida. 🇧🇷 #RenaissanceWorldTourpic.twitter.com/eXYJFcsrIq — Beyoncé Access (@beyonceaccess) August 17, 2023

Rivalidade?

Falando em turnês, dois grandes nomes da música estão em destaque! Beyoncé e Taylor Swift estão arrastando multidões ao redor do mundo com seus shows. A primeira já passou pela Europa e agora está nos Estados Unidos com a turnê do seu álbum Renaissance. Taylor também está circulando os Estados Unidos com sua "The Eras Tour", e já confirmou sua passagem pelo Brasil em dezembro deste ano.

Por conta das duas turnês bem sucedidas, alguns fãs das famosas começaram a entrar em discussões nas redes sociais sobre qual seria a melhor ou maior diva pop. Até a cantora Lizzo, que atualmente está sendo processada por assédio e más condições de trabalho por suas dançarinas, chegou a causar polêmica na internet ao falar que: "Quando falo de shows, e falo sobre o show da Beyoncé, não pode ser comparado com o de ninguém e isso não é desrespeitoso. É um fato”.

Porém, nesta semana, ninguém menos que a mãe de Beyoncé veio acabar com essa rivalidade. Tina Knowles comentou sobre as comparações entre as duas artistas. Elas não deveriam ser comparadas, ambas deveriam ser celebradas", afirmou.