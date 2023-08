Tina Knowles, mãe de Beyoncé, fala sobre comparação entre filha e Taylor Swift

As redes sociais têm sido palco de debates intensos entre os fãs, frequentemente alimentados por comparações entre os shows de Beyoncé e Taylor

Tina Knowles, mãe da cantora Beyoncé, se pronunciou sobre as comparações feitas entre as turnês da filha e de Taylor Swift, com Renaissance Tour e The Eras Tour, respectivamente. Em resposta a um paparazzo do TMZ, a designer de moda comentou que não existe a necessidade de comparação entre as artistas.

As redes sociais têm sido palco de debates intensos entre os fãs, frequentemente alimentados por comparações entre os espetáculos das artistas. Enquanto as expectativas crescem em torno das respectivas turnês, Tina expressou sua opinião de que é hora de redirecionar o foco para a apreciação do talento e da criatividade de Taylor Swift e Beyoncé.

Taylor Swift deu início a The Eras Tour em março deste ano, enquanto Beyoncé fez seu show de estreia em maio. Desde então, os internautas vêm levantando comparações diárias. Porém, para Tina Knowles esta comparação não deveria existir, já que ambas merecem ser celebradas.

“Elas não deveriam ser comparadas, ambas deveriam ser celebradas“, afirmou Tina Knowles em sua declaração.

La madre de Beyoncé, Tina Knowles, responde a las comparaciones que hacen los fans entre los tours de Beyoncé y Taylor Swift:



"No deberían compararse, ambas deberían celebrarse" #RENAISSANCEWorldTour

A The Eras Tour passa pelo Brasil em novembro para seis shows - três no Rio de Janeiro e três em São Paulo. Nos Estados Unidos, foram mais de 140 mil espectadores apenas nos dois primeiros shows por lá e a cantora está faturando US$ 10 milhões por show.

Segundo dados da Billboard, esta já é a terceira turnê mais rentável, atrás da turnê ‘Divide’, do Ed Sheeran, e da turnê ‘360’, da banda U2. No entanto, o número pode ser ainda maior, já que os shows na Europa e na América Latina ainda não entraram nessa conta.

Beyoncé tambem atingiu um novo feito na carreira. Depois de movimentar a inflação na Suécia, a artista agora também detém um recorde mundial nos Estados Unidos, com a turnê "Renaissance". De acordo com números divulgados nesta terça-feira, 08, a passagem de Queen B por Nova Jersey, em 29 de julho, rendeu à cantora e sua equipe cerca de US$ 16,5 milhões - aproximadamente R$ 80.7 milhões.

Com a arrecadação, Beyoncé detém agora o título de show feminino com maior arrecadação da história no país. Iniciada em maio deste ano, Beyoncé já realizou 33 shows da "Renaissance World Tour" e já arrecadou cerca de US$ 295 milhões, aproximadamente R$ 1,5 bilhão com a venda de ingressos.