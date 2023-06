Taylor Swift anuncia nova data de show extra no Brasil; confira agenda da turnê

A cantora anunciou nova data no Rio de Janeiro totalizando agora seis shows aqui no Brasil

Após alta demanda nos shows no Brasil e muito tulmuto para comprar os ingressos para o show, a cantora Taylor Swift acaba de anunciar mais uma data extra para o Rio de Janeiro.

A loirinha vem acompanhada de Sabrina Carpenter para fazer o show de abertura da The Eras Tour, que deve durar mais de 2 horas e conta com um setlist de 44 músicas - com hits de diversos álbuns da cantora incluindo Fearless, Your Beling With Me, Love Story, Enchanted, Look What You Make Me Do, 22, All Too Well, Blank Space, Lavender Hazer, entre muitas outras.

De acordo com informações divulgadas pela T4F, o início da pré-venda C6 Bank Mastercard ocorre na próxima segunda-feira (26) às 10h. Ela acontece até terça (27), às 23h59, ou até quando durarem os estoques de ingressos. A venda geral fica para quarta-feira, 10h.

As datas extras se juntam às já anunciadas previamente. Sendo assim, os shows da “The Eras Tour” acontecerão nas seguintes datas e cidades:

Dias 17, 18 e 19 de novembro – Rio de Janeiro (Estádio Nilton Santos)

Dias 24, 25 e 26 de novembro – São Paulo (Allianz Parque)

Taylor Swift | The Eras Tour está chegando ao Rio de Janeiro por TRÊS noites, dias 18 e 19 de novembro e um SHOW EXTRA dia 17 de novembro, e São Paulo por TRÊS noites, dias 24, 25 e 26 de novembro, todos com Sabrina Carpenter como convidada especial! pic.twitter.com/sDUwYolxCK — T4F (@t4f) June 22, 2023

Essa semana a cantora tambem anunciou mais datas internacionais. Além do Reino Unido e do Japão, os países da agenda para o próximo ano incluem França, Itália, Espanha, Irlanda, Austrália, Alemanha, Polônia, Portugal, Cingapura, Áustria, Holanda e Suíça.

Ao todo, foram 38 datas no exterior que Swift anunciou no grande lançamento de terça-feira.

Parceria entre Paula Fernandes e Taylor Swift? Entenda a relação entre as cantoras

Paula Fernandes participou de uma versão bilíngue da canção Long Live, de Taylor Swift, que mesclou versos da música original, em inglês, com partes em português. A canção original faz parte do álbum Speak Now, lançado em 2010, e vai ser reelençado pela Loirinha no dia 7 de julho agora Taylo´s version.

Em sua única passagem de shows pelo Brasil, a norte-americana performou a faixa junto com a sertaneja em um show particular no Rio de Janeiro, em 2012.

Quase dez anos após dividir o palco com Taylor Swift, Paula Fernandes relembrou a parceria com a norte-americana pelas redes sociais."E quem disse que só temos que relembrar os bons momentos em dia de #tbt? Hoje eu quero celebrar esse feat inesquecível com a Taylor Swift", compartilhou junto com cenas do videoclipe da versão bilíngue de Long Live.