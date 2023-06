Parceria entre Paula Fernandes e Taylor Swift? Entenda a relação entre as cantoras

Paula Fernandes e Taylor Swift já dividiram palco e música; entenda parceria entre as cantoras

Taylor Swift (33) tem dado o que falar na web desde que anunciou sua passagem pelo Brasil para o fim deste ano. Essa, porém, não vai ser a primeira vez que a cantora se apresenta em terras brasileiras. Em 2012, a loira marcou sua passagem pelo Rio de Janeiro quando dividiu palco e música com Paula Fernandes (39). Entenda a parceria e a relação entre as cantoras.

Paula Fernandes participou de uma versão bilíngue da canção Long Live, de Taylor Swift, que mesclou versos da música original, em inglês, com partes em português. A canção original faz parte do álbum Speak Now, lançado em 2010. Em sua única passagem de shows pelo Brasil, a norte-americana performou a faixa junto com a sertaneja em um show particular no Rio de Janeiro, em 2012.

Durante a visita, que fazia parte da turnê para promover o álbum Red, Taylor Swift também concedeu uma entrevista à Eliana (49), no SBT, ao lado de Paula Fernandes. Na ocasião, as duas cantoras responderam perguntas em estilo pingue-pongue e renderam memes na web com as respostas.

Quase dez anos após dividir o palco com Taylor Swift , Paula Fernandes relembrou a parceria com a norte-americana pelas redes sociais. "E quem disse que só temos que relembrar os bons momentos em dia de #tbt? Hoje eu quero celebrar esse feat inesquecível com a Taylor Swift", compartilhou junto com cenas do videoclipe da versão bilíngue de Long Live.

