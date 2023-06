O que aconteceu com Latino? Cantor chocou ao fazer desabafo pessoal

Cantor Latino chocou ao revelar detalhe polêmico que aconteceu no auge da fama

O cantor Latino(50) voltou a ser destaque na mídia após fazer duras revelações sobre sua vida pessoal. O artista confessou que já passou por momentos difíceis em sua carreira por conta de vício em jogos de azar. Segundo o famoso, ele perdeu mais de R$ 20 milhões.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, no Youtube, Latinho afirmou que nos anos 90 era viciado em corrida de cavalos. Sem dúvidas de sua condição, o cantor disse que não tem mais contato com jogos de azar, por saber que não aguentaria perder novamente.

“Eu tenho problema com jogo, tenho certeza que sou viciado. Se eu entrar numa partida de jogo, vou jogar até falir de novo. Eu admito que, se eu entrar num jogo, vou perder tudo. Se eu entrar num jogo de Poker, vou querer ir até o final, vou achar sempre que vou ganhar e vou perder tudo”, falou.

O artista completou dizendo que precisou vender aos poucos parte dos seus negócios e investimentos para conseguir pagar agiotas. "Há 20 e tantos anos, eu acredito que, trazendo para a matemática de hoje, mais de R$ 20 milhões foram perdidos. Foram seis apartamentos, oito terrenos", disse.

"Eu tinha uma loja de videogame, fábrica de costura, licença de táxi — que na época era bem cara —, eu tinha oito, além de muitas outras coisas. Fui vendendo tudo para pagar agiota. Além de ter perdido tudo, ainda fiquei devendo para agiotas, inclusive para Albano Reis, que era deputado. Fiquei devendo dinheiro", declarou.

Ainda durante o bate-papo, Latino revelou que o responsável por tirá-lo do fundo do poço foi David Brazil. Na época, o promoter fez um convite para ele participar de um evento, onde ele foi surpreendido com uma proposta de trabalho.

Leia também: Latino lança álbum após 10 anos e decide abandonar política na web: 'Dá ruim'

“Perdi tudo, falido, fui à churrascaria. Chegou um cara do além com uma mala de dinheiro. Até achei que fosse um bicheiro. Ele disse: ‘Gosto da sua música, sua história é incrível, quero que você faça um show para a minha filha. Quero deixar pago o seu show”, relembrou.

E continuou: “Fizemos um contrato em um guardanapo. O cara me deu 20 mil, coloquei no bolso. Aquele dinheiro me ajudou a pagar contas atrasadas de luz, de gás… Eu sinto que Deus me deu uma chance. Paguei três meses de contas. A luz da minha casa estava cortada”.