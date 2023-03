Latino lança álbum após 10 anos e decide abandonar política na web: 'Dá ruim'

Cantor, Latino afirma que aprendeu a usar redes sociais para conquistar um novo público em seu trabalho

Após passar 10 anos sem lançar um álbum, o cantor Roberto Rocha, mais conhecido como Latino (50), se prepara para entregar aos fãs dois EPs neste ano. Em uma fase de reinvenção, o artista diz ter aprendido a usar as redes para promover seu trabalho e que decidiu não falar mais sobre política na web. "De alguma forma, sempre dá ruim."

Ele explica que, após ter tido suas redes sociais bloqueadas por ordem judicial durante o período eleitoral em 2022, ficou sem vontade de usar as plataformas. Porém, entendeu que as contas poderiam renovar seu público, trazendo mais jovens, usando coreografias e linguagem jovial. "É uma necessidade e não dá para viver sem ela", acrescenta ele, em conversa com a CARAS Brasil.

A primeira parte de seu novo trabalho deve ser lançado em meados do mês de maio. O artista conta que nas novas canções irá explorar ritmos da música latina, como reggaeton, salsa e merengue, junto à brasilidade de sua carreira, como o pop, o retrô e até mesmo o funk melody, sucesso dos anos 2000. O single que marca essa nova fase será lançado no mês de abril, e se chama Sequestrada.

Além da "música latina brazuca, a Latinera", como ele classifica, a canção também trará um momento de acessibilidade para deficientes auditivos em seu refrão. "Essa acessibilidade veio pela minha sensibilidade e empatia pelo próximo. Cada frase de impacto vai saindo de acordo com as letras da música", explica ele.

O cantor ainda diz que a composição dos dois EPs aconteceu de forma extremamente criteriosa. Ele conta que possui um estúdio em casa, onde também usa para produzir novos talentos, e que costuma fazer uma música por dia. Ao fim do mês, com cerca de 30 músicas, escolhia a melhor para compor o novo lançamento.

Latino ainda celebra o sucesso e a entrada na nova fase após cerca de quatro décadas de carreira, e diversos hits ao longo dos anos. Para ele, o segredo é não olhar para trás. "Fazer sucesso é muito fácil, basta acertar uma música. Agora se reinventar, matar um leão por dia… Não é possível que eu tenha tanta sorte há tantos anos. É um excesso de trabalho, madrugadas e madrugadas acordado."

LATINO REVELA COMO LIDA COM COMENTÁRIOS NAS REDES SOCIAIS

Recentemente, o artista foi alvo de diversos comentários sobre sua aparência física, após se submeter a alguns procedimentos estéticos no rosto. A maioria dos comentários criticava a decisão do artista e também o resultado das intervenções. No entanto, Latino afirma que não dá ouvidos aos comentários maldosos.

"Pode ser que alguma coisa negativa venha a afetar minha alma. Eu sou um cara blindado espiritualmente a gente não tem que ler comentário, tem que fazer e pronto", acrescenta o artista. "Não vejo comentários em redes sociais, não olho para trás e não quero saber o que os outros estão fazendo. Se eu fizesse isso, não seria o que eu sou."

Para o futuro, o cantor espera que pessoas possam usar sua história como superação, desde os tempos em que trabalhava engraxando sapatos até quando foi deportado dos Estados Unidos de volta para o Brasil. Para isso, ele prepara um livro e uma série, que devem chegar ao público no ano que vem. "Tenho muita história para contar."