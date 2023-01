Latino desabafa após críticas à sua aparência

O cantor Latino fez um desabafo em uma entrevista após receber diversas críticas ao fazer procedimento estético no rosto

O cantor Latino falou sobre os ataques que tem recebido após o processo de rejuvenescimento facial. Em uma entrevista com o Gshow, o cantor desabafou e contou que nunca atacou ninguém e que não entende o que leva as pessoas a fazerem isso.

"Não ataco ninguém e só desejo o bem das pessoas. Então fica difícil entender pessoas que querem te atacar, menosprezar, diminuir, sem a mínima razão", começou e então completou a importância que sua companheira, Raffa Rarbbie, teve durante essa situação onde sua autoestima ele estava sendo duramente criticado nas redes sociais. "Ela foi a responsável por me ajudar a enxergar de forma positiva todos esses memes criados. ‘Acordei’ e passamos a rir de tudo isso”, contou o cantor.

Latino também explicou os motivos que o fizeram querer realizar o procedimento: “Sou vaidoso, gosto de olhar no espelho e gostar daquilo que estou vendo”.

Latino não fica calado! O cantor foi às redes dar um recado para os internautas que o estavam criticando

Após o resultado do processo de rejuvenescimento facial, o inchaço do procedimento começou a diminuir e o artista veio às redes mostrar sua satisfação com o resultado final, que ficou bem diferente de antes do processo. Então, cansado das críticas dos internautas, Latino decidiu deixar um recado àqueles que estavam criticando sua mudança e aparência nas redes sociais:

"Já estou com a cara um pouco melhor, está desinchando... Para muitos que me criticaram, dá um close no meu visual. Então, gente, vamos começar 2023 diferente, né?", disse ele em um vídeo compartilhado no perfil da noiva Raffa Rarbbie, que deixou bem claro: "Já que o meu amor está sem rede, aqui vai um recado para todos os fãs e seguidores dele".